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哈佛主辦證實邀請韓國瑜　王丹嗆：媒體提問根本就是誤導

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▲▼ 王丹猛批韓國瑜。（圖／翻攝王丹網站）

▲王丹猛批韓國瑜。（圖／翻攝王丹網站）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜訪美演講風波未停。針對民運人士王丹質疑「閉門會談」唬爛成「演講」，對此，哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明證實有邀請韓國瑜，而有媒體報導報導，王丹質疑遭打臉；王丹則在臉書嗆記者的提問是誤導，這樣的操作手法非常惡劣。

宋怡明10日接受《台視新聞》專訪時，針對韓國瑜訪問哈佛的行程，宋怡明表示，去年哈佛交流團到高雄參訪時，在一場學術性的會議上，有機會非正式和市長韓國瑜會面；由於去年11月奇襲式的勝選，非常開心能再見到他，了解他對兩岸關係的看法、台灣的大環境如何在改變。

專訪中對於記者提問王丹質疑韓國瑜行程看法，宋怡明認為要談論這個問題是失禮的，因為中心很高興韓市長造訪，但也理解這次行程的安排方式讓外界有些疑惑，而王丹的質疑無可避免，但他的說法並不完全正確。最後，記者也在專訪中詢問哈佛是否提出邀請，宋怡明回應「我們確實提出邀請」。

王丹表示，宋怡明的發言很清楚，「他強調他確實有邀請，而認為我說沒有邀請是不正確的。」但是，「回頭看我的質疑很清楚，我從來沒有質疑韓國瑜是否受到邀請，我質疑的是把閉門座談說成是正式演講。」

王丹認為，記者的提問根本就是誤導，那樣的提問，當然導致主任做那樣的澄清，這樣的操作手法非常惡劣，但是也不意外，怎樣的人就會用怎樣的手段。

王丹也說，剛剛已經發信給主任和其他主要成員，說明他被台灣的記者刻意誤導了。

▲▼王丹嗆媒體誤導提問。（圖／翻攝王丹臉書）

▲王丹嗆媒體誤導提問。（圖／翻攝王丹臉書）

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