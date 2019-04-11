初選延後！賴清德「未徵詢我意見」　焦糖哥哥酸「媽寶賴」

▲賴清德。（圖／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨中執會10日宣布延後初選時程至5月22日後，行政院前院長賴清德對於這項決議表示遺憾，還強調，「此項決議，事前未徵詢我的意見」。對此，藝人焦糖哥哥11日則在臉書酸賴清德是「媽寶賴」。

焦糖哥哥表示，看到賴清德對初選延後有意見，諷刺他是「媽寶賴」，在地上哭喊「我不依！我不依！」他認為，如果中執會真的只聽蔡英文的話，那就直接徵召蔡英文就好，何必初選分裂團結？這麼簡單的邏輯賴陣營不懂，一般老百姓懂。

焦糖哥哥說，中執會要確保獨立性，以民進黨未來做最大考量，本來就不是為了服務誰而設立，「中執會的決策不用經過蔡英文同意，那為什麼要經過你賴清德同意？」況且，中執會是全數無異議通過初選延期，「裡面也有你賴清德的人，不要故意放話黑民進黨的民主機制。」

焦糖哥哥提到，既然賴陣營一直說自己是君子之爭，那就各憑本事，一個月後看誰的民調高，不要說奇襲戰術失敗，你們就不知道怎麼贏了喔。

焦糖哥哥也質疑，不懂賴陣營多一個月可以準備有什麼好生氣的？就當為自己之後的總統大選暖身，還是覺得多一個月就選不上？不要對自己那麼沒有自信啦！「賴神捏！」

▲焦糖哥哥發文酸賴清德。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）