挺賴清德！疑不滿初選延期　高嘉瑜：任何人都該有公平參選的權利

▲行政院前院長賴清德和台北市議員高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨確定延後2020總統初選時程至5月22日後，引來不少批評。對此，台北市議員高嘉瑜11日在臉書引用日本漫畫《小拳王》劇情，意有所指的寫下，「他已經燃燒殆盡了！」更親自回應網友批評，「任何人都該有公平參選的權利」。

自從賴清宣布投入參選後，引來不少黨內人是選邊站，高嘉瑜上月18日就在臉書放上與賴清德的合照力挺，大讚「賴清德是我們民進黨最後的絕地武士」，當然必須出來力挽狂瀾。

如今，初選時程延後惹議，高嘉瑜表示，漫畫中結局提到，主角矢吹丈在身懷絕症下仍然上場挑戰世界第一拳王荷西，為了貫徹自己的誓言與夢想，戰到最後一刻，留下了經典的台詞：「真正的燃燒是要在一瞬間變成刺眼的通紅。然後，只留下雪白的灰。不留下任何灰燼，只有雪白的灰。」

高嘉瑜意有所指的表示，「為了夢想與理念燃燒殆盡，即使傷痕累累、遍體鱗傷，也要堅持到最後一刻！」雖然貼文無特別針對何事抒發心情，但網友猜測應該是跟初選延期有關。

▲高嘉瑜回應網友。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

一名網友表示，「高嘉瑜我們家對你非常失望，枉費我們家貼妳的門聯。妳應該要支持蔡英文，就像蔡英文當初那麼支持柯文哲一樣」，結果釣出高嘉瑜親自回應，「我挺的是制度！任何人都該有公平參選的權利，不管是不是你支持的人。」