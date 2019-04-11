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民進黨初選延後　高嘉瑜：沒有臉再批評國民黨「換柱」！

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▲▼市議員高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲市議員高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

民進黨中執會10日做出決議，要將民進黨總統初選期程再次延期，將協調期延至5月22日黨內立委初選程序結束後，再進行政見發表會、初選民調程序。針對初選延期，擁有「港湖女神」稱號的民進黨籍台北市議員高嘉瑜表示，「真的沒有臉說，以後再批評國民黨換柱」了！

依照民進黨原本時程規劃，協調時間到12日止，政見發表會13日到14日，民意調查時間15日到17日，中央執行委員會24日公告總統參選人提名名單。在中執會討論後，決議在5月22日立委初選作業完成後再進行。

針對民進黨初選延期，高嘉瑜在10日播出的政論節目上表示，自己一再強調，民進黨比國民黨可貴的地方，就在於制度和民主不會因人設事，「民主制度的核心理念價值就是民主，沒有非誰不可，民主的理念跟可貴，就是民進黨今天跟國民黨相比之下，我們願意支持民進黨一個最主要的信念。」

高嘉瑜說，可是在這一次的中執會中，這個信念真的被摧毀了。10日中執會有39位中執委，可是卻只有2個人幫（前行政院長）賴清德講話，反對延長初選，多數聲音絕對支持，可是這樣子的聲音、意見，對民進黨的未來到底是好還是壞？賴清德在昨天就告訴大家，他不支持也不贊成初選日期再延後，因為已經延後了一次，而且重新公告了三次，延到了5月22日之後，但這真的是民調日期嗎？大家會怎麼想？如果6月又有全代會，會不會又有新的變數？而未來的一個月，支持者會如何對立、傷害？

高嘉瑜強調，如果是一個民主制度，今天不管是誰，都有平等參與這個制度的權利，不因為是賴清德或高嘉瑜或是誰而有所不同，所以今天民進黨走到這個地步，真的已經跟國民黨幾乎是一樣了，國民黨換柱之後，民進黨又不斷的改變，「我們的初選制度，我真的沒有臉說，以後再批評國民黨換柱，或任何更改初選辦法的規定，因為民進黨也是跟國民黨一樣。」

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關鍵字：高嘉瑜,民進黨,國民黨,換柱,2020總統大選

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