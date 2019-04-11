「月薪56K」為何沒幾個人應徵？黃國昌大讚網友回答：內行





▲黃國昌上傳一張徵才資訊，詢問如果沒有人應徵的原因。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

政治中心／綜合報導

時代力量立委黃國昌10日在臉書上貼出國內某大型企業誠徵約聘文化資產管理人員的資料，福利與待遇包括月薪約新台幣5萬6千元起，還享有獎金、退休制度等，讓他好奇詢問如果「沒幾個人應徵，原因是什麼呢？」網友見狀後也留言熱烈討論，其中也有人質疑「這是『特定』的應徵方式」。

黃國昌10日在臉書上表示，「請大家看看下面這個徵人啟事，幫忙給點評論（待遇好不好、條件嚴不嚴啊）。如果這樣的條件與待遇，沒幾個人應徵，原因是什麼呢？到底是『薪水太低、資格太嚴』，抑或是『沒人知道、早有內定』呢？」

根據黃國昌上傳的誠徵文件顯示，這是國內某家大型企業要徵約聘文化資產管理人員的徵才資料，錄取人數僅1人，資格需要相關科系的大學畢業，並且具備2年以上相關工作經驗；工作內容則分為4項，包括：文史資料清查彙總、文化資產之維護營運計畫推動、文史典藏館或展示館之籌畫建置，以及與地方文化主管機關之聯繫溝通。而福利待遇則開出月薪5萬6千元起，享有獎金、退休制度。

針對黃國昌的疑問，網友們紛紛猜測，「我知道，公告在只有『沒幾個人』看得到的地方，當然『沒幾個人』應徵，最後『沒幾個人』在沒有競爭下當然就得到這個offer，查查『沒幾個人』的背景，就有答案了阿XD」、「委員，想也知道這是 特定 的應徵方式。」這讓黃國昌分別回覆，大讚「專業」、「內行」。