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邵子平領大陸身份證遭除籍　國台辦轟台「挖壕築牆斷路」

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▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

法學專家邵子平因取得中國大陸身份證，遭到內政部移民署廢除其台灣戶籍。國台辦發言人馬曉光今（10日）砲轟民進黨當局「抱殘守缺」，在涉及兩岸同胞的利益之間挖壕、築牆、斷路，嚴重傷害台灣民眾的利益。

國台辦上午舉行例行記者會，有媒體問到「台灣知名法學教授邵子平因領取大陸身份證被台當局註銷戶籍，請問發言人有什麼看法？」馬曉光除了作出上述回應，他還提到，兩岸同胞之間的交流往來日益密切，民進黨當局不僅抱殘守缺還變本加厲，為此不斷設置障礙。

▲▼邵子平大起底！遭廢台籍「健保退休金全飛了」告違憲　內政部主動反擊。（圖／翻攝微博）

▲邵子平擬吿內政部違憲。（圖／翻攝微博）

今年83歲的法學專家邵子平是民國外交官邵毓麟之子，去年以旅美華僑身份捐贈日軍南京大屠殺重要史證，他先前以陸客身分申請來台觀光，內政部於3月份「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」規定，通報戶政事務所註銷其台灣戶籍。

邵子平在接受港媒採訪時提到，台灣取消自己的戶籍已違反《憲法》，嚴重損害他的經濟利益以及踐踏政治權利，打算赴台按鈴控告移民署。針對此事，陸委會則回應，邵子平應以中國大陸人民身分「依法提出申請」，經主管機關許可後才能入境，並依訴願法、行政訴訟法提起行政救濟。

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關鍵字：邵子平,中國籍,大陸身份證,健保,兩岸關係條例,國台辦,馬曉光,北京,特派現場

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