花302元就能買幸福！金髮正妹自創「快樂報」　7000讀者狂推　　

實習記者陳妙津／綜合報導

負面新聞太多讓人厭煩，26歲的英國設計師艾蜜莉因此構想出版32頁一期的「快樂報」，每季一期，專門蒐集報導世界上各式各樣美好的事，從2015年巴黎恐攻後開始出版以來，至今4年來已累績了7000位長期追蹤者。艾蜜莉說，「我承認人們應該意識到世上正在發生的種種問題，但也應該要聽到振奮人心的故事。」

據BBC報導，艾蜜莉是名住在英格蘭北部的平面設計師，2014年大學畢業後，她對世界感到迷茫和窒息，「因為到處都有負面新聞和社群網路，讓人不斷被資訊轟炸」，而後艾蜜莉也發現，有這樣困擾的人不只有自己，因此決定要辦一份報紙，希望讓那些沒什麼人聽過的暖心故事更廣為傳播。

▲26歲的金髮正妹艾蜜莉是名平面設計師。（圖／翻攝自the happy newspaper官網）



從2015年9月開始，艾蜜莉著手在 kickstarter眾籌上募資，獲得73人支持捐助，總計1400英鎊，並於同年12月造成13人死亡的巴黎恐攻發生時，出版第一期「快樂報」。這份報紙名符其實，32頁的內容中滿滿都是溫馨感人的故事，配上艾蜜莉精心繪製的可愛插圖，繽紛的色彩點亮了每個讀者的心。

第一期出版後，艾蜜莉很快就收到了無數讀者寄來的支持信，拜託她「快快出版下一期」，因此「快樂報」也成為了3個月一期的長期季報。

不過2017年5月曼徹斯特演唱會爆炸，造成23人死亡慘劇，也讓艾蜜莉一度透露沮喪，「我曾想過沒辦法再出版快樂報了，因為真實世界無時無刻不是殘酷的」，但最後她仍表示，「即使是在最艱難的時刻，我也想在生活中找到值得知道的美好故事，讓更多人知道，給予他們心靈力量」。

▲快樂報官網。（圖／翻攝自the happy newspaper官網）



爆炸案後，「快樂報」也被送往英國孩童手中，用故事鼓勵接觸到爆炸案的孩子們。至今4年來，「快樂報」已在33個國家發行，共出版了13期，在英國購買一份3.99英鎊（約161元新台幣），寄往國外則要價7.5英鎊（約302元新台幣），目前尚未有網路版，因為愛蜜莉更喜愛紙本報紙那份人與人間的傳承與接觸。

許多網友留言或寄信支持她的做法，但也有人認為這份報紙過於極端，「我很佩服妳的熱情和想法，但生活並不僅僅只有這些好事而已，如果只想正能量，那未來該如何面對悲劇？」、「這是平衡資訊的好主意，不過人們往往更想聽聳動的負面事物」。艾蜜莉面對不同的意見則表示，「我沒想要抹去一切負面新聞，只是當你生活很悶的時候，這份報紙也許可以給你另一種選擇」。

類似「快樂報」的概念其實也曾在葡萄牙出現過，名為「boasnoticias.pt」，但最終因為缺乏資金，在3個月前停止營業。