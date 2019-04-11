神秘幸運兒！今彩539同站開3注頭獎　總獎金2400萬得主可能同一人

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記者郭世賢／基隆報導

最新第108000086期今彩539頭獎10日開獎，頭獎開出3注，都在基隆市仁愛區成功一路123號的「金成功投注站」開出，獎金共2400萬元。投注站11日上午放鞭炮慶祝。鄒姓老闆娘說，應是同一人同時簽3注相同號碼，相當罕見。

▲ 基隆金成功投注站今彩539開3注頭獎，2400萬獎金可能同一人獨得。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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10日晚間今彩539號碼為07、27、28、31、35，有民眾看到新聞報導，11日上午湧入許多民眾來投注站，特地前來買彩券，而且指名要買今彩539，沾沾喜氣，還和投注站老闆合照。

還有民眾說，投注站店名叫「金成功」，來簽注的民眾一定會成功。有一名阿伯騎機車來買，他安全帽沒脫，就在買今彩539，他說上次中了2萬元。隔壁店家老闆說，同一家開3注頭獎太厲害了，2018年這投注站也中過大獎。

鄒姓老闆說，以前539開過一注800萬，還有2018年7月也開過威力彩二獎1000萬元。這次3注今彩539頭獎，獎金共2400萬元，讓簽注的民眾，能期待下次再開出大樂透頭獎。

▲ 今彩539號碼為07、27、28、31、35。

▲ 阿伯騎機車來買，他安全帽沒脫，就在買今彩539，他說上次中了2萬元。