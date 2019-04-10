Google Pixel雖獲市場好評　卻無法打動果粉跳槽

▲Google Pixel 系列手機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

近年來由Google推出的Pixel系列智慧型手機愈來愈受到市場的好評，據研究機構CounterPoint Research公布的最新一份研究報告指出，已經有許多原先使用其他廠牌Android手機的用戶改選擇Pixel系列智慧型手機，但它對於iPhone用戶的吸引力就沒這麼大了。

外媒《9to5google》報導指出，依照研究機構CounterPoint Research所公布的最新研究資料，在購買最新的Google Pixel 3系列智慧型手機的用戶當中，有高達51％原先是三星的用戶，多半是從Galaxy S7系列設備升級的用戶；14％的用戶則是來自摩托羅拉；來自蘋果的用戶則只有18%。

報導認為，這樣的數字的確讓人相當意外，因為Google是將Pixel系列智慧型手機定位為能作為iPhone的競爭對手，目前Google也努力將Pixel系列智慧型手機的相機效能進行提升。

CounterPoint Research的研究負責人指出，在美國電信商Verizon的市場中，Pixel系列智慧型手機無疑是成功的產品，因為它成功打破高端市場的現況，也引領了其他Android廠商進行創新，但目前該系列產品仍有80%的銷量來自Android合作夥伴，尚無法被視為成功將iOS用戶帶向Android系統的設備。