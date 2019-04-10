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六輕不重視工安體檢！環團怒聲明：請政府、台塑保障居民3大權

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▲▼麥寮六輕台化三廠昨日下午發生爆炸，勞動部立刻指派職安署現場實施檢查，並勒令停工。（圖／職安署提供）

▲六輕台化三廠7日發生爆炸，環團要求政府和台塑加速廠區老舊設備汰換。（圖／職安署提供）

記者許展溢／台北報導

雲林六輕台化三廠7日發生氣爆，今（10日）環團聯合聲明，此爆炸事故再次凸顯六輕營運21年來，對周邊居民生命財產安全與農漁業還是有巨大影響，必須向政府和台塑提出6大訴求，保障六輕附近居民社區知情、健康和環境權，政府和企業責無旁貸。

公民監督六輕促進環境權行動平台表示， 成員從2017年開始，陸續參與經濟部工業局主辦的六輕體檢，當時就針對社區知情權、環境基礎調查、成立由企業付費的石化工安基金進行體檢、等向官方提出建言，但未受政府及六輕重視。8日在麥寮協調會，無論地方代表或居民，都表達對於災害危險知情權最基本的迫切需求。

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▲▼ 六輕爆炸 。（圖／雲林縣消防局提供）

▲環團強調，從這次的工安事故可以了解，居民對相關的權利意識一直存在 。（圖／雲林縣消防局提供）

環團認為，此氣爆事故再次凸顯六輕營運21年來，對周邊居民生命財產安全與農漁業仍有巨大影響，必須向政府與台塑六輕提出以下6點聲明：

1、立即成立公正第三方調查小組進廠調查，揭露災後真正汙染狀況與事故原因。

2、建立制度即時發送工安意外簡訊給不特定人，以保障社區知情權。

3、擴大隔離綠帶與緩衝區，尤其禁止周圍興建學校，以保障居民健康權與環境權。

4、中央政府應建構六輕詳實的現況環境基礎調查。

5、經濟部成立企業付費的石化工安基金，辦理具公開透明檢驗機制的廠區體檢。

6、加速六輕廠區老舊設備汰換。

▲▼環團呼籲政府及台塑保障六輕附近居民社區知情權。（圖／公民監督六輕促進環境權行動平台提供）

▲環團呼籲政府及台塑保障六輕附近居民社區知情權。（圖／公民監督六輕促進環境權行動平台提供）

環團強調，從這次的工安事故可以了解，居民對相關的權利意識一直存在，且應該將相關企業責任導回到確保資訊透明公開不作假、居民的健康、環境權等基本需求，而非淪為補助文康活動。尤其中央政府、雲林縣政府和台塑，更應正視此次意外，強化對石化專區的治理能力，以保障六輕廠區工作人員及居民社區知情、健康與環境權。

立法院衛環委員會明（10日）將請環保署署長張子敬、經濟部部長沈榮津等部會首長就「六輕石化園區氣爆總檢討」進行專題報告，並備質詢。另外，也將邀請雲林縣政府列席。

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關鍵字：六輕,台塑,氣爆,環團,政府,公民監督六輕促進環境權行動平台

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