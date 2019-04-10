近200盞東森自然美幸福天燈升空　王令麟：兩岸業績一飛沖天

▲東森集團總裁王令麟（左）來到平溪與東森自然美大陸加盟主們一起施放天燈，期許兩岸攜手共創新高業績。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

來自大陸各省份的數百位東森自然美加盟主來台進行交流之旅，10日參訪團來到平溪施放天燈，在東森集團總裁王令麟帶領下，近200盞「東森．自然美」幸福天燈冉冉升空，帶著所有人的祝福和祈願飛向天際，浪漫照亮夜空，令眾人讚嘆不已。

東森自然美大陸參訪團此行來台，活動安排他們體驗北台灣最受歡迎的平溪放天燈，這次天燈特別設計符合品牌意象，以潔淨的純白象徵東森自然美「傳遞美的使命感」的初心始終如一，搭配優雅美麗的藍綠色，上面有著大家共同的心願，「加盟滿天下、業績滿堂紅、服務口碑佳、品牌聲勢響、兩岸更美好、共榮創新高」。

▲王令麟親自提筆寫下「兩岸一家親」，認為透過交流可以讓彼此更加認識。

東森集團總裁王令麟表示，自然美30年前由蔡燕萍博士帶到大陸去，創造了上千個加盟店主，透過他們把自然美產品推到社會大眾且受到好評，而自然美每年都會舉辦感恩活動，一方面感謝這些加盟創業老闆的支持，另一方面來台灣交流、參觀自然美研發中心，使他們對產品更有信心之外，也希望回去以後對產品有更大推廣，同時兩岸一家親，彼此交流是好事，可以幫助兩岸互相發展。

▲平溪鄉魅力商圈協會人員及民俗老師在一旁指導，讓第一次體驗放天燈的參訪團可以順利進行。

由於很多人是第一次施放天燈，為了讓大家更瞭解天燈文化，順利把天燈送到天空中，平溪鄉魅力商圈協會人員特別在活動現場熱情指導大家，雖然老天爺不賞臉，天空飄下濛濛細雨，仍不減參訪團每個人期待又興奮的心情，有人寫下「心想事成、生意興隆、平安健康」、也有人希望「家庭幸福、兒子健康成長」，之後眾人一齊讓滿載祝福和祈願的天燈高飛，氣氛此時也來到最高點，看著天燈緩緩飛向天際，也不忘拿出手機拍照、錄影，紀錄下感人又壯觀的一刻。

▲近200盞天燈滿載著東森自然美所有成員的祝福和祈願，緩緩飛向天際。

來自北京、四川等地區東森自然美店主開心的說，知道這項文化流傳很久了，卻是第一次體驗，感覺非常好，對公司也更有信心，相信未來能夠越做越好。隨著天燈冉冉上升，王令麟表示，東森跟自然美結合後，相信可以創造更多個體互就業的機會，讓貨出去，大家都有錢賺，就像天燈一樣，能夠一飛沖天。