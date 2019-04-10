3位大咖名人認為找到這些特點　女人就會散發自然美

▲60位東森自然美大陸加盟主與綜藝天王吳宗憲、製作人王偉忠、主持人黃寶慧，9日晚間在一場「名人面對面」電視座談節目中，分享現代新女人追求自然美、自信美的幸福觀。（圖／翻攝自播吧，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

女力時代崛起，許多領域都能看到傑出女性嶄露頭角，在職場中讓自己發光發熱，就連綜藝天王吳宗憲也佩服直說「現代女人撐起半邊天」，而從男性觀點來看，什麼樣的女性特質最令人激賞，製作人王偉忠倒是認為，「上帝造人，每個人都不一樣的特色，喜歡自己最重要」。

9日晚間一場「名人面對面」電視座談節目中，60位東森自然美大陸加盟主與綜藝天王吳宗憲、製作人王偉忠、主持人黃寶慧，現場進行深度對話，從女性創業的美麗心得，一路聊到現代新女人追求自信美的樣貌、以及成功女性的模樣，彼此更分享女人如何創造自信，讓自己散發自然就是美的精神。

▲王偉忠認為每個人都有不一樣的特色，喜歡自己最重要。

難得機會可以和3位名人同台，這群來自大陸的東森自然美老師們把握時間提問，其中有人點名王偉忠問到「最令人激賞的女性特質有什麼？」，王偉忠說「每個人發揮自己、喜歡自己，就是最好的特質。在合作過的藝人中，他們可以把喜歡的東西經過多次磨練表演出來，我很欣賞他們這樣的個性，所以只要跟我在台上一起出現的藝人，都是我崇拜的對象」。

吳宗憲笑說自己在「幼年」時就認識了自然美，不但在自然美創業第一年就結緣，當年還跟創辦人蔡燕萍吃過飯，現在自然美要往一個全新方向邁進，走向國際品牌，看著現場在美容事業做得有聲有色的東森自然美老師們，他把媽媽的話搬出來與大家分享，「我媽是個女強人，她曾經說『女人一定要當女強人，否則有一天，妳就要堅強』，所以一定要選擇好自己的長處去做。但是每個人要學會『體制內成長、體制外發展』，在這個體制內，會不會突然變成另一家店的老闆或是有更大的發展？這很難說，但這句話放諸四海皆準，很有用的。」

▲吳宗憲提到「男人越老越有味道，女人卻要跟時間拔河，當人隨著歲月變老，很簡單的一件事，就是接受它，才是自然美的精神。」

▲黃寶慧祟尚自然，她表示自信就是自然美。

黃寶慧則是帶來她的著作《我和總統面對面》，分享專訪10位世界級領袖獨家經驗，當被問到印象最深刻的專訪時，她回答，「每一次訪問總統的心情都很緊張，不過新加坡前總理李光耀非常嚴格、美國前總統柯林頓非常有魅力。」

回憶起當年採訪李光耀的過程，她說自己光是申請訪問就花了2年，每一天寫mail給他的新聞發言人，但始終無法獲得機會，後來她去了哈佛大學進修，某天得知李光耀要到哈佛的消息，她決定勇敢的再寫信問一次，結果順利讓李光耀點頭願意受訪，本來訪問只有短短15分鐘，後來兩人聊開，一聊就是45分鐘，成了她難忘的大獨家。黃寶慧在事業上展現堅毅、不放棄努力的態度，雖然拚，但也要努力讓自己保持美麗，而她不僅崇尚自然美，更認為自信就是自然美。