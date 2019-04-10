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台灣受「假新聞攻擊」程度全球第一　顏色越淺越嚴重…網驚：白到發亮

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▲▼瑞典最新調查資料：台灣受假新聞危害程度世界第一。（圖／翻攝自Digital Society Project網站）

▲ 顏色越淺的國家受害越深，台灣已經接近白色。（圖／翻攝自Digital Society Project網站

國際中心／綜合報導

瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）主持的V-Dem計畫日前公布最新的2018年年度資料庫，其中新單元數位社會（Digital Society Project）針對各國「遭受外國政府或其代理人假消息攻擊」程度進行調查。在他們釋出的世界地圖上，顏色越深的國家代表受到干預越少，而台灣受假新聞危害程度竟是全球第一，顏色極淺，都快和白色的背景融為一體，讓網友驚呼，「台灣白到發亮，根本看不到！」

臉書粉絲專頁「菜市場政治學」指出，台灣2018年頻繁遭受外國政府及其代言人利用社群媒體等管道傳播具誤導性的觀點或假消息，影響國內政治情勢，受害程度全球最高，榮登冠軍。除台灣以外，榜單上前10名還包括拉脫維亞、巴林、卡達、匈牙利、葉門、科索沃、敘利亞、喬治亞及委內瑞拉；此前被證實接受俄羅斯假消息的美國及烏克蘭則名列第13及14名。

▲▼瑞典最新調查資料：台灣受假新聞危害程度世界第一。（圖／翻攝自臉書／菜市場政治學）

▲ 台灣數值最接近0。（圖／翻攝自臉書／菜市場政治學）

菜市場政治學使用V-Dem數據，將接受境外假資訊最嚴重的全球30個國家畫成圖表，可見台灣最接近代表「問題最嚴重」的0，數值為0.26，與第二名拉脫維亞的0.52間還拉開一段不小的差距，顯示我國已經被各領域專家認定為「受害程度相當嚴重」。

V-Dem的調查結果在臉書上快速瘋傳，網友紛紛留言諷刺，「台灣NO.1！！！！！！！」、「台灣顏色根本淡到爆」、「靠北台灣要不見了」、「我以為台灣會在地圖上消失」、「海洋立國，顏色快跟大海一樣了」、「沈浸在假新聞裏了」、「第一名！！」、「真是叫我第一名」。

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關鍵字：假新聞,V-Dem

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