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打假新聞！蔡政府一口氣修8項法　藍委：變極權國家？

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▲▼國民黨團「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「蔡政府藉口打假 動手箝制新聞自由」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團9日召開「蔡政府藉口打假，動手箝制新聞自由」記者會，指出民進黨執政3年來，擬假藉打假新聞之名，修訂《數位通訊傳播法》、《廣播電視法》等8項法，戕害新聞、言論自由，國民黨也會傾全力反對到底，也痛批台灣已在民進黨執政下，漸漸遠離民主，往共產極權走，「所有言論不順民進黨的意就是假新聞，是國家悲哀」。

國民黨立委曾銘宗表示，身處民主法治國家，最重要的是自由民主，其中基礎就是新聞、言論自由，也是我國諸多民主先進努力得來的最寳貴資產，但過去宣稱堅持百分百言論自由的民進黨，執政近三年來卻擬假借打假新聞之名修訂8項法案，戕害新聞自由，呼籲全民一同譴責、抵制。

曾銘宗還說，依據通傳會組織法規定，NCC依法獨立行使職權，委員應超出黨派以外，呼籲NCC依法行政，本於獨立機關權責捍衛新聞、言論自由，而黨團近期也將正式拜會NCC表達關切， 要求NCC確保新聞自由、言論自由。

國民黨立委費鴻泰則說，民進黨的招數就是一遇選舉就封人嘴巴、箝制言論自由，假借打假新聞名義要動手修8項法；他直言，民進黨很多官員亂講話，也是一種假新聞，應該先封好自我的嘴，而不是封網路平台業者，「這社會自有公斷」，不需要用打假方式去威逼、鎮嚇這些業者。

費鴻泰也說，《廣電法》更是惡中之惡，最近中天電視台才被罰款100萬，要求改善甚至揚言撤換新聞主管，「全世界除了共產、獨裁國家外，沒任何國家敢做這樣的事」，只有民進黨敢一到選舉就五鬼搬運、牽制言論自由，徹底腐敗；對於這樣的政府，全民應發起罷免，並將立委、總統全換掉，國家不能讓獨裁政黨繼續箝制言論自由。

國民黨立委賴士葆也說，所謂假新聞誰來認定？只要對民進黨不利的新聞就叫假新聞？如今不僅管到平面、電視媒體，還要管網路新聞，道道地地開民主倒車，可見台灣已在民進黨執政下，漸漸遠離民主，往共產極權走，「所有言論不順民進黨的意就是假新聞，是國家悲哀」。

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關鍵字：國民黨團,假新聞

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