宣誓就職立委　柯呈枋：保持「任重道遠」的心情

▲新科立法委員宣誓就職，立法院長蘇嘉全恭賀國民黨立委柯呈枋。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

第二波立委補選當選人余天、郭國文、柯呈枋及陳玉珍21日於立法院參加就職典禮，在立法院長蘇嘉全和大法官的監誓下，完成就職儀式。柯呈枋受訪時表示，就職後會保持著「任重道遠」的心情為民服務，不會辜負地方鄉親對他的期望。

▲新科立法委員宣誓就職，國民黨立委柯呈枋、民進黨立委余天、民進黨立委郭國文及無黨籍立委陳玉珍。（圖／記者季相儒攝）



柯呈枋表示，這次能夠順利當選非常感謝鄉親的支持，他也背負了鄉親很大的寄望與托付，自己將依照過去23年的公務歷練，讓立法院的議事能夠有效率的運作，雖然從當選到就職的時間很短，不過還是會發揮戰力，讓所有事情儘快到位。

對於補選前國民黨曾喊出要「四席全上」，身為四席中唯一當選的一席，會不會覺得與期望落差太大？柯呈枋說，不管選舉結果如何，所有人都必須加倍努力，身為國民黨唯一保住的一席，他也會更加珍惜這個席次，將配合黨團運作，讓黨團發揮最大效益。

另外，被媒體問及國民黨總統大選黨內初選，黨主席吳敦義「不排除徵召高雄市長韓國瑜」，柯呈枋僅回應，將支持黨推出的總統候選人，目前國民黨一定會傾聽更多人的聲音與民意，做出最好的規劃。

▼新科立法委員宣誓就職，國民黨立委柯呈枋、民進黨立委余天、民進黨立委郭國文及無黨籍立委陳玉珍。（圖／記者季相儒攝）

