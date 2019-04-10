屁孩KTV門口練拳腳！「左邊警局、右邊急診室」　結果他先到

記者陳凱力／新竹報導

新竹市凱悅KTV早晨7時許發生4男「集體肢體晨運」，2男子因不滿對方走路碰撞，口角後開始「起手動腳」要教訓對方，轄區文華派出所接到民眾通報立即出動1所長4員警到場關切，4人見到警方馬上乖乖立正站好，由於4人皆沒有外傷也表示不提告，因此警方依違反社維法送辦。

▲4名20歲上下的年輕男子，在KTV門口打架引起討論。（圖／翻攝臉書新竹爆料公社，下同）



網友將4人在大門口揮拳的影片PO上臉書社團《新竹爆料公社》，卻引起網友的KUSO「看來是以柔克剛的太極拳在切磋」、「大甲媽番外篇」、「打人的樣子好娘」、「去練舞教室打」，

由於KTV右前方190公尺處就是新竹臺大醫院，左前方280公尺則為新竹市文華派出所，4人打架的地點也讓民眾私下討論「送哪都方便」、「有傷就送醫、沒傷就送警」，果然，沒多久就引來警察到場。

文華派出所接獲民眾報案立刻由所長徐念陽帶著4名員警到場，4名年約20上下的男子一看到警察，立刻停止「切磋太極拳」乖乖站好，警方將4人帶回了解，由於4人皆無外傷也表示不提告，因此警方將4人依社維法送辦。

新竹市警方表示，依社會秩序維護法第 87 條，有下列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣一萬八千元以下罰鍰：

一、加暴行於人者。

二、互相鬥毆者。

三、意圖鬥毆而聚眾者。

所以即使被打的人不提告，也不是就沒事，切莫心存僥倖。

▲KTV右前方190公尺為急診室(紅框處)，左前290公尺則為派出所(籃框處)。（圖／翻攝GOOGLE）