白天飯店廚房做學徒　晚上大賣場搬蔬果…黃冠銘25歲當上主廚

▲台北六福萬怡酒店西餐行政副主廚黃冠銘（Paul）25歲就當上主廚，他親自做了2道菜 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇／台北報導

「穿廚師服進廚房洗碗我也開心！」台北六福萬怡酒店西餐行政副主廚黃冠銘（Paul），回想在凱悅飯店建教實習工作時，從外場轉進廚房的過程；當時Paul從基隆住所往返台北，除了飯店工作，還到量販店打工，每天只睡5個小時，從切菜到料理，蔬果進出貨銷售，在25歲就當上主廚，「沒有時間想玩樂，入行比人晚，就要彌補那個空缺，花更多時間學習。」

39歲的黃冠銘（Paul）老家在高雄岡山，國中時就是棒球隊的體育班學生，但父母看到當時職棒簽賭風氣盛行，不願他朝體育發展，於是選擇了就讀高雄三民家商觀光科，之後到基隆就讀餐飲科二專部，但外向好動的個性，讓他在二專進入凱悅飯店建教實習外場時，擺盤餐具都用丟的，此舉讓飯店副主廚看到，Paul直接回說「我就對外場沒興趣，穿廚師服進廚房洗碗我也開心」，隔天就進了廚房工作，開啟他成為主廚的第一關。



Paul笑著說，「切菜時常切到手都很正常，沒有時間想玩樂，入行比人晚，就要彌補那個空缺，花更多時間學習」，當時租屋在基隆學校旁，每天凌晨4點半起床，騎機車到台北工作，光是騎車就要花近3個小時，飯店下午1點半離開，緊接著又到量販店蔬果課打工，10點下班才騎車返家，就這樣每天工作10多小時，睡眠時間僅5小時。

「我會將每天學的做筆記，除了主廚交代的工作外，還會把後面菜色的備料全部準備好，讓主廚挑選，這樣就會比同儕更能獲得信任」，Paul在25歲那年正式升為主廚，在南港東元電機董事長黃茂雄下的招待所工作，更負責美食街、團膳的管理工作。

▼黃冠銘國中時是棒球隊的體育班學生。（圖／記者陳以昇攝）

黃冠銘（Paul）學過中、日、西式料理，最喜歡的還是西式，還示範拿手「經典法式羊排佐紅酒醬汁」，用紐西蘭肉質豐厚鮮美羊排，料理前先用辛香料醃製後，在煎台上煎三分鐘進烤箱，鎖住肉汁，再搭配特製的紅酒醬汁；另一道是「嫩煎櫻桃鴨胸襯千層鴨肝佐義式陳醋」，選用匈牙利進口的鴨胸，配上鴨肝，再搭配主廚特調的巴薩米可陳醋，去除油膩感。目前他在台北六福萬怡酒店西餐行政副主廚，負責六福集團旗下餐飲管理，「20年多來，我沒少過2份工作，睡超過6小時，在廚房工作我很快樂！」

▼黃冠銘料理「嫩煎櫻桃鴨胸襯千層鴨肝佐義式陳醋」 。（圖／記者陳以昇攝）

▼黃冠銘親自做「經典法式羊排佐紅酒醬汁」 。（圖／記者陳以昇攝）