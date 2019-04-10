超過「賞味期」全丟垃圾桶！英國1年丟掉7.2億顆蛋價值56億

▲雞蛋如果沒超過賞味期限太久，原則上都還能食用。（示意圖／記者湯興漢攝）



國際中心／綜合報導

「賞味期限 （best-before date）」和「有效期限 （use-by date）」其實是完全不同的概念，但有很多消費者會誤以為食品超過賞味期限就是過期了，於是便將食物丟掉，無形間造成很多浪費。惜食APP「Too Good To Go」做了研究發現，英國2018年竟然丟掉了7.2億顆雞蛋，價值超過1.39億英鎊（約新台幣56億元），這些雞蛋雖然超過了賞味期限，但其實都還可以食用，有些甚至還很新鮮。

據《太陽報》報導，許多人過於依賴賞味期限的標示，以為超過日期就不能吃了，事實上，賞味期限代表的是食物在這段期間內為最佳品質，但不表示超過這段時間就壞掉了，只是沒有一開始那麼新鮮而已，要注意的是，如果超過「有效期限」的食物則是有變質風險，消費者需要小心的是有效期限並非賞味期限。

▲台灣最近雞蛋也不便宜，別造成不必要浪費。（示意圖／記者李毓康攝）



英國蛋商協會統計，英國2018年賣掉了72億顆雞蛋，比前年增加了4%，但被浪費的雞蛋數量卻也跟著提升，2018年就有7.2億顆完整雞蛋被丟棄，相較於2008年的2.41億顆有明顯增加。

惜食APP「Too Good To Go」調查了英國人為何丟棄雞蛋，有29%的人都表示「因為超過賞味期限了」，平均每個家庭一個月浪費超過2.2個雞蛋。據了解，歐盟規定雞蛋的賞味期限是產下後28天，但一般來說，雞蛋只要沒超過賞味期限太久，基本上都不至於壞掉。Too Good To Go創辦人克拉米（Jamie Crummie）表示，食物浪費是全球性的議題，「世界上有3分之1的食物正在被浪費中」。

其實要判斷雞蛋是否變質有一個簡單方法，只要準備一碗冷水，接著把雞蛋放進去，若雞蛋呈躺平的沉在水底就代表還很新鮮；只有一端朝下則是沒那麼新鮮了，但還是可放心食用；但是如果浮在水面上最好就不要吃了，因為放越久的蛋裡面氣室越大，才會導致雞蛋浮起。

▼用水來測試雞蛋是否新鮮。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

