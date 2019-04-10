比10歲弟大得多的哥幾歲？陸小學題目讓家長老師戰翻

▲大陸一題小學數學題目難倒不少學生和家長。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

杭州近日出現一道小學數學試題，「今年小天10歲，哥哥的年齡比他大得多，哥哥可能是多少歲？」有60歲；18歲；12歲；9歲等4個可選的答案，有學生選60歲卻被判錯，這讓擔任大學教師的學生家長都無法理解，不過有老師解釋，60歲超過了常理中10歲小孩的「哥哥」應有的年齡，因此18歲的選項才合理。

《錢江晚報》指出，這道題出自大陸正規的人教版一年級數學的配套課堂作業本，經過調查，68個小朋友有21人都認為哥哥可能是60歲，題中「大得多」3個字成為了判斷的主要標的，不過，也有不少老師都認同18歲這個答案。

▲大陸一題小學數學題目難倒不少學生和家長。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

數學老師程艷娟說，「這道題的本意是考察學生對『大得多』這個詞的理解，還要學會結合實際情況進行分析」，「如果單從『大得多』三個字來理解，選60歲也可以，因為60確實比10歲大得多。但這個題還涉及到實際生活——哥哥的年齡。」

程艷娟解釋，「10歲的小朋友，大概讀四年級，18歲應該讀高三了。如果從這個角度看，一個高三的學生和一個小學四年級的學生，確實更適合用『大得多』這個詞。」

針對這樣的解釋，有家長提出異議，「按邏輯選18歲是沒錯，但出題人低估了現代科技。喬治·默多克的大兒子1958年出生，最小的女兒2003年出生，所以60歲也不算錯啊。」此外，浙江大學醫學院附屬婦產科醫院產六科主任韓秀君說，在2016年，省婦保也有一位61歲的超高齡產婦藉助試管嬰兒順利受孕，最後通過剖宮產順利產子，這位產婦的丈夫也是差不多的年齡。