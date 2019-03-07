婦女晚生育年齡再增5歲　嬰兒罹患先天性疾病機率更加提高

▲我國女性生育第一胎嬰兒年齡以30~39歲居多。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者李蕙璇／台北報導

我國女性生第一胎的年紀已在10年前，就以30~34歲居多，而近年來35~39歲年齡層更是取代30歲以下，躍居第二高的族群。壽險公司也因為婦女愈晚生育，嬰兒罹患先天性疾病機率提高而設計只限準媽媽可以投保的還本型保單。

根據內政部統計，國人嬰兒出生時的生母年齡，自2009年起即以30歲至34歲為最大宗，排行第二的生母年齡則多年為25歲至29歲，但到了2017年，生母年齡35歲至39歲的數量則超越25歲至29歲，顯示國人高齡產婦比例愈來愈高。

衛生福利部資料顯示，染色體異常機率會隨著孕婦的年齡增加而上升，以常見染色體異常疾病唐氏症為例，產婦年齡30歲以下危險機率為1/1,100，34歲增加至1/485，40歲更達1/106，也就是說，婦女愈晚生育，嬰兒罹患先天性疾病的機率也跟著提高。

元大人壽表示，現代人生活忙碌，晚婚、高齡產婦比例愈來愈高，雖然準媽媽們多會進行產前檢查，但仍有一些先天疾病無法在產前檢查被檢驗出來，譬如說唐氏症、先天性水腦症、重症β地中海型貧血、小兒麻痺症等特定疾病時，有些針對準媽媽在懷孕30周內可以投保的還本保險，便會依保險金額給付50%的理賠金。