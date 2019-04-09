真倒楣！竟成為被害人！　檢察官：有犯罪被害人補償金

▲檢察官說明犯罪被害人補償金機制。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

近年來酒駕、殺人、虐童等案件時有所聞，若有一天，自己不幸成為犯罪被害人，除了欲哭無淚以外，還能做什麼？有檢察官PO文介紹我國的犯罪被害人保護機制，讓被害人可以透過申請犯罪被害補償金，彌補損失。

台灣司法人權進步協會會員、士林地檢署檢察官蔡東利指出，近來對於酒駕犯罪、殺人、虐童等事件，多為媒體所報導，且為社會大眾所關心之焦點，並進而促使立法者修法加重刑度，以有效嚇阻犯罪之發生。然不幸的事情發生後，除了聚焦於被告身上外，對於遭受犯罪行為之被害人、遺屬之照顧，政府也是責無旁貸。因此，政府於1998年間制訂《犯罪被害人保護法》，以保障因犯罪行為而受有損害之人。

蔡東利介紹，在何種狀況下哪些人可以申請犯罪被害補償金？1.因犯罪行為被害而死亡者之遺屬，可聲請遺屬補償金。2.因犯罪行為被害受重傷者之被害人，可聲請重傷補償金。3.性侵害犯罪行為之被害人，可聲請性侵害補償金。其中，聲請遺屬補償金之遺屬順序為：1.父母、配偶及子女。2.祖父母。3.孫子女。4.兄弟姊妹。

蔡東利接著解釋，得聲請補償之項目及金額為：1.醫療費，最高金額不得逾新臺幣40萬元。2.殯葬費，最高金額不得逾新臺幣30萬元，但申請殯葬費於20萬元以內者，得不檢具憑證，即逕行核准。3.法定扶養義務，最高金額不得逾新臺幣100萬元。4.被害人所喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要，最高金額不得逾新臺幣100萬元。5.精神撫慰金，最高金額不得逾新臺幣40萬元。

此外，蔡東利也說明金額酌減的情況：1.被害人對其被害有可歸責之事由者。2.斟酌被害人或其遺屬與犯罪行為人之關係及其他情事，依一般社會觀念，認為支付補償金有失妥當者。例如：死亡車禍之案件，被害人本身就肇事原因，須負較大責任之情形；或被害人主動挑起糾紛，而遭致對方傷害等情形，均須酌減補償金。另外，因犯罪行為被害已受有損害賠償給付、依強制汽車責任保險法或其他法律規定得受之金錢給付，應自犯罪被害補償金中減除之，以避免被害人有重複補償之情形。

最後蔡東利提醒，要注意時效的問題，申請犯罪被害補償金者，應自知有犯罪被害時起2年內或自犯罪被害發生時起5年內，以書面向犯罪地之「犯罪被害人審議委員會」聲請，必免讓自己的權益睡著。

