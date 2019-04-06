見警就逃狂飆15分！　原來是躲在社區裡的通緝犯

▲陳嫌在家門口被逮。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

通緝犯見警心虛不要命逃竄！5日下午2點多，楠梓分局加昌派出所警員行經藍昌、惠民路口時，發現一名男子騎乘重機車闖越紅燈。當時員警立即示意要求停車，沒想到該名機車駕駛竟越騎越快，還鑽小路試圖將警方甩開。兩名年輕的員警，騎車跟了10多分鐘，最後駕駛衝入大學16街家門口前，飛撲將人攔住。原來這名陳姓駕駛是毒品及過失傷害的通緝犯，警方還在他的手機殼中搜出3級毒品K他命1小包約0.49g。

兩位員警當天下午在惠民路一帶巡邏時，剛好發現陳姓機車騎士在藍昌路紅燈左轉，警方立刻上前要求停車，只是沒想到陳嫌竟不要命的逃竄，他越逃越讓員警感覺可疑，追了15分鐘，陳嫌最後竟衝回家門口，機車往旁一丟，還不及停車好就被員警使出泰山壓頂將人撲倒，依法逮捕，警方還在他的手機殼中搜出3級毒品K他命1小包約0.49g。訊後移送橋頭地檢辦理。

▲陳嫌在家門口被逮，機車東倒西歪。（圖／記者洪靖宜攝）

為何見到員警就想逃，這一查發現不得了，原來這名26歲的陳姓嫌犯，因販賣一級毒品遭橋頭地院判決6年徒刑，因遲遲未到案而於去年11月間發布通緝；日前又因懼怕通緝身分曝光，發生車禍後又再背上過失傷害通緝一嫌。這次遇上熱血警察，讓他乖乖面對司法。

▲員警將人上銬帶回警局。（圖／記者洪靖宜攝）

週遭鄰居眼見機車東倒西歪，還以為發生車禍，看到警察將人上銬，才知原來有通緝犯住在隔壁！鄰里民眾相當感謝警方的認真，清除社區的不定時炸彈。