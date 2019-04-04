通緝犯酒後「走在鄉間的道路上」　被警認出嘆「歹路母湯行」

▲林姓通緝犯選擇鄕間小路刻意逃避警方查緝。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東市30歲林姓通緝犯日前下午渾身酒氣1人在鄉間道路上行走，大武分局美和派出所員警巡邏經過時，發現該林男神色異常，員警驚覺有異上前盤查，一眼認出林男為轄區酒駕慣犯，再以警用電腦（M-POLICE）盤查確定林男為發布之通緝犯，當場立即逮捕移送地院歸案。



台東大武警分局美和派出所警員林耀祺、徐瑋鴻日前下午執行巡邏勤務，行經太麻里鄉荒野加油站時，見到林男1人走在鄉間道路，當員警經過林男身邊時，林男刻意以講電話立刻轉過身，意圖規避員警注意。

▲▼員警察覺有異上前盤查，發現林男竟是發佈通緝在案的通緝犯，當場逮捕歸案。

員警察覺該男行為有異，乃上前盤查，當場認出該男子為轄區的酒駕慣犯，經警方以警用電腦（M-POLICE）查證身分後，赫然發現林男因違背安全駕駛罪遭台東地院發布通緝，警方將該男帶回派出所偵辦並移送台東地院歸案。



林男向警方供稱，自己已經知道被法院通緝，且將入監服刑，林男因不願這麼快入監服刑，故刻意逃避警方查緝，所以當天酒後行走在鄉間小路，以為因此不會引起警方注意，沒想到還是被警方查獲了，真是「歹路不能走」！