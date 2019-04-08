川普推特語錄／南方邊境逮捕多人　「國家完整了！」

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天一早在推特上批評，通俄門特別檢察官穆勒和民主黨「川黑」違法洩漏情報給媒體，而媒體又編造假新聞，不論有沒有消息來源都照樣亂編。川普總統昨晚結束他的西岸行返回白宮，今天沒有其他公開行程。

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▼...墨西哥必須拘押所有非法移民，且別讓他們長途跋涉到美國，否則我們將沒有選擇，只能關閉邊境或祭出關稅。我們的國家圓滿了！

▼南方邊境發生了比往年更多的逮捕（捕獲），邊境巡邏太棒了！國家完整了！系統被破壞了很多年，國會中的民主黨必須同意修補漏洞──不開放邊境（犯罪與毒品）。如果必要會關閉南方邊境。

▼...我很高興地宣布，現任美國海關及邊境保衛局專員凱文·馬卡萊南將成為國土安全部代理部長。我對凱文有自信，他會做得很好的！

▼美國國土安全部長克絲珍·尼爾森即將離職，我想感謝她的服務...

▼很榮幸的報告，在烏干達被綁架的美國遊客及導遊已經被釋放了。上帝保佑他們跟他們的家人！

▼看起來Bob Mueller的憤怒民主黨「13川黑」團隊非法向媒體洩密，而假新聞不管有或沒有消息來源，都編造他們自己版本的故事，消息來源對我們腐敗又不誠實的主流媒體來說不再重要，他們就是個笑話！