豐客司機恍神肇事遭控「都沒探訪」　豐客：雙方已有協調

▲豐原客運司機因「一時恍神」撞上自小客車。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

張姓男子3月底駕車直行經過大甲區經國路、興安路口，遭一輛豐原客運闖紅燈撞上，造成車體鈑金凹陷、脊椎受傷，張男8日怒在臉書發文「事發至今豐客都沒有探訪」；對此，豐原客運回應，當天事故發生有請警方到場，後續財損理賠已委由保險公司處理，但並無收到對方有受傷的紀錄，雙方目前針對賠償金額進行協調，公司內部也會針對此案做討論，對肇事公車司機做出適當懲處。

大甲警交通分隊小隊長傅敏郎表示，3月22日清晨6點22分，55歲張姓駕駛開車往清水方向，行經大甲區經國路、興安路口，遭一輛要往大甲方向的豐原客運從右側撞上；警據路口監視器，發現是54歲梁姓公車司機駕駛闖紅燈才釀禍，梁男也向警稱「一時恍神沒注意」，警依闖紅燈開罰3600元，後續民事責任由雙方協調。

▲▼豐原客運與自小客車碰撞，張姓駕駛指控豐客都未探訪，但豐客回覆「雙方已有協調」。



但遭撞張男8日在臉書發文指控，「與豐客發生車禍，竟然都沒探訪，車體撞到變形，車牌處的框都裂開了，我人脊椎也受傷，連通問候電話也沒有，奉勸大家看到豐客閃遠一點。」

豐原客運業務課課長王振宇表示，當天擦撞是因梁姓司機一時恍神，未注意車前路況才闖紅燈撞上對方，當下有請警方量測，後續財損理賠已委由保險公司處理；但對方要求車輛修理費12萬元，但保險公司請車廠評估約6萬元，對方認為金額有落差，曾多次打來與保安股接洽人員討論，可能因此不滿，將會持續協調。

針對張男脊椎受傷，豐原客運回應，公司內部並沒有收到他受傷的紀錄，事發當時張男也無送醫，有待了解；另對梁姓司機處分，豐原客運說，內部有固定召開肇事評議委員會，將會針對此案案情討論，做出適當懲處。