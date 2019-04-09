「叫秀水很難聽嗎？」　彰化花壇戰備道鄉親要求正名





▲國軍幻象2000戰鬥機示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國軍漢光35號演習，5月28日將在彰化縣境的中山高戰備跑道舉行，彰化縣秀水鄉親認為，該戰備跑道全線都在秀水境內，卻名為「花壇戰備道」，要求正名改為「秀水戰備道」，鄉親質疑原始命名的由來，難道是叫「秀水很難聽嗎？」。

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▲秀水鄉親要求正名。（圖／記者唐詠絮翻攝）

位於彰化縣的這條戰備跑道，全長2.76公里，其中有2.56公里在秀水境內，卻叫「花壇戰備道」，立委柯呈枋9日邀集交通部等相關中央部會與地方共同研商，高公局同意盡快行文國防部，若戰備跑道需要標註地名，建議以所在地的秀水為名。

▲空軍戰機落地情形。(圖／軍聞社)

鄉長林英嘉說，身為秀水的大家長，他歡迎國軍漢光演習來秀水，但要先正名；其次，跑道兩側的安全圍籬有多處破損，為了安全起見，應速速修補；同時，跑道兩側產業道路的柏油路面年久失修，也應一併刨除重舖，畢竟這是全國重大軍事行動，深受全國民眾與軍事迷的關注。

漢光35號演習，屆時三型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF經國號）及C-130等慢速機規劃在國道1號彰化員林段（花壇戰備跑道）進行戰備起降演練。

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