愛作夢就起身逐夢！應曉薇帶百名低收家庭學生搭郵輪赴日交流

▲台北市議員應曉薇(前排右1)與台北市教育局副局長何雅娟（前排右2）帶領100名台灣學生搭乘郵輪前往日本與沖繩縣立具志川商業學校交流，現場氣氛和樂融融。（圖／記者林璟倩攝，下同）

記者林璟倩／沖繩報導

在愛作夢的年紀，就要讓他們作更大的夢！台北市議員應曉薇發願帶孩子們穿越貧窮線前往夢想的航道，費時兩年籌備「愛之船－百人圓夢旅」公益旅行，透過眾多保姆、志工協力帶著100名從未出過國的低收入戶學生一同搭乘歌詩達號郵輪，由基隆港出發航向日本沖繩，展開為期五天四夜的行程，並與沖繩縣立具志川商業學校學生互動交流，讓孩子有機會親身感受日本文化並結交異國好友。

▲台北市議員應曉薇實現多年來的夢想，帶領百位學生搭乘郵輪前往日本展開學習之旅。

這次參與活動的學生皆透過台北市教育局遴選中正、萬華區核定符合低收入戶資格、未曾出過國的孩子們，應曉薇運用選舉補助款贊助第一次辦護照的費用，並加碼發放一人3,000元日幣，讓孩子能買禮物給家人一起回憶旅程點滴，同時帶大家嚐嚐道地的日本拉麵，裡外照顧的無微不至。

▲應曉薇與同行學生合影留念。

應曉薇表示，猶記得8年前第一次搭乘郵輪，站在甲板上，望著無垠海洋的那股震撼與感動，當時便在內心向大海許願，希望有機會能帶著弱勢孩子出國看看世界之大。尤其中學時代是最愛作夢、對未來充滿憧憬的年紀，不應該受限於原生家庭的經濟能力而放棄探索世界的熱情。應曉薇深信，透過教育和旅行能讓孩子們打開視野，有機會翻轉命運，而且辦這樣的活動就像散播愛的種子，相信這些孩子們未來若有能力也能樂於手心向下、幫助他人。

▲具志川學生指導台灣學生學習日本傳統樂器「太鼓」。

▲台日學生透過疊疊樂同樂交流，會後彼此也留下聯絡方式結交異國新朋友。

此次圓夢之旅重頭戲就在沖繩本島上與沖繩縣立具志川商業學校交流，日方精心安排傳統舞蹈表演展現南島活力，百名同學在日本學生的陪伴中，學習太鼓、登步道遠眺古沖繩王國，台日學生也共同以疊疊樂同歡，在日方熱情的指導與招待下，台灣學生個個都對日本留下深刻友好印象。透過短暫的交流卻徹底打開了孩子們對異國世界的想望，還有同學因此認為返台後要更加努力念書，長大才有能力去看更大的世界。眼看孩子們從用餐到海外交流期間個個新奇又愉悅的神情，讓應曉薇直呼未來若有機會，希望能做更大的夢，包船帶更多台灣孩子們一起體驗異國之旅。

▲台北市議員應曉薇(左)、台北市教育局副局長何雅娟(中)與日本沖繩縣立具志川商業學校校長川根茂森(右)合影。

此外，應曉薇特別想對天地心元協進會致謝，這次活動的主要經費都是由該協會善心人士熱心募款，以及歌詩達號、百威旅遊不計成本協力，還有台北市教育局、台北市跆拳道協會、南門複合式童軍團隨團等各界協助，才能順利成行。同樣致力於弱勢關懷的東森慈善基金會董事長王令麟對應曉薇議員的理念與身體力行的作法深表認同，東森慈善長期推動兩岸小天使交流、爭取偏鄉學童欣賞藝術展演等活動，同樣是堅信教育與國際觀培養才能給弱勢孩子們更多機會發展，也呼籲更多民間團體與企業一同加入守護下一代夢想之列，共同構築更美好的台灣社會。