「未來也想幫人圓夢！」成功學生感謝公益旅行　應曉薇紅了眼眶

▲台北市議員應曉薇祝福百名公益旅行學生未來有機會也能幫助他人，一同用愛點亮台灣。（圖／記者林璟倩攝影，下同）

記者林璟倩／沖繩報導

台北市議員應曉薇於4/7~11帶著100位低收家庭學生搭乘歌詩達號郵輪前往日本沖繩展開「愛之船－百人圓夢旅」，除了4/8安排與日本沖繩具志川商業學校交流外，也透過各界志工在五天四夜漫漫航程中安排豐富課程，讓孩子們時時刻刻多元學習。用心規劃的活動孩子們都看在眼裡，並主動許下心願希望自己未來有能力以後，也要幫助他人圓夢。

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▲台北市跆拳道協會指導學生防身術。

▲圓夢之旅學生們在郵輪上學習非洲鼓。

像是台北市跆拳道協會指導基本防身術、南門複合式童軍團引導星空冥想，或2017世大運閉幕表演者江鳥老師帶領孩子們體驗非洲鼓的魅力，以及快拍公司團隊Angel老師學習如何拍攝影片、體驗當網紅，也安排了寓西門靖團隊義剪、為大家做出美美的造型。應曉薇表示，這些安排背後也是希望指導生在網路時代的孩子們，不只能懂得善用趨勢工具展露光芒，更應該學習如何避免在網路上霸凌他人或遭受網路霸凌時該如何保護自己。

▲雙園國中許淑茹及許淑婷是體育健將，透過此次百人圓夢之旅領悟學習的重要性。

對於這些第一次出國的100位孩子們而言，從搭乘郵輪、與外國人交流等每件事都很新奇。雙園國中許淑茹及許淑婷分享，第一次搭乘郵輪就見到世界各國不同的人種感覺相當驚奇，而且不論船上的服務員或是接待交流團的日本學生都相當客氣友善，這次活動不只讓她們親身領略語言學習的重要性，更激發回國後要好好念書、走遍世界的嚮往。

▲萬華國中劉玟君也是這次的授旗代表，對歌詩達郵輪處處盡是細膩的藝術之美印象深刻。

萬華國中劉玟君最喜歡在甲板上吹著海風以及在星空下安安靜靜地冥想，她也觀察到歌詩達郵輪每個地方都充滿異國風情，無論是陽光透進玻璃窗的彩色光線，透明電梯俯瞰的中庭，處處都是富麗堂皇的感覺，讓她感受到歐洲藝術之美的震撼。

▲(由左至右)北一女的莊詠雅、黃麗恩、余雅茜對應曉薇的高雅氣質與隨和印象深刻。

北一女的黃麗恩、莊詠雅、余雅茜則分享，對日本沖繩的乾淨街道與校園印象深刻，而且路上不像台灣一樣有很多摩托車，期待以後能和日本同學成為好友；搭乘郵輪的經驗很特別，食物好吃種類又多，讓過去沒機會吃到高級西餐料理的她們印象深刻，也謝謝應曉薇像姊姊一樣無微不至的照顧、而且行程中隨時都會表示關心與大家聊天，讓人感覺很溫暖、沒有距離。

▲(由左至右)成功高中江彥仁、林楷文、潘丞翔大讚應曉薇力行公益的初心。

來自成功高中的潘丞翔、林楷文、江彥仁稱讚應曉薇大規模舉辦公益旅行的初心，潘丞翔更在感恩晚會上發表「給10年後的自己」，呼籲此次同行的同學們要持續努力、精進語言能力、快樂過日子，而且要永遠記得成長過程是許多人共同努力守護的結果，未來有機會也要為別人圓夢，充滿感性的演說內容令同行人士紛紛紅了眼眶。

百人圓夢之旅最後一夜，不只這次活動協力人士紛紛給予孩子們祝福，應曉薇也帶領同學們向大海許願並點亮台灣，應曉薇表示：「100位孩子就有100位天使創造100雙隱形的翅膀，希望大家長大有能力也能為他人圓夢，一起守護台灣這片土地，讓台灣人看到更多不可能的可能。」