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人生不設限　安得烈22位柔韌母親突破生命的困境

生活中心／綜合報導

安得烈慈善協會原訂四月三十日舉辦全國第二屆「柔韌母親」表揚活動，卻因疫情影響而取消活動，協會羅紹和執行長及各辦事處處長特別利用母親節前夕，逐一親訪獲獎家庭並且贈送獎牌、獎金和禮盒，除鼓勵獲表揚的母親在艱困環境中仍然展現出溫柔堅韌的生命特質之外，同時肯定她們超越艱困環境的限制，盡心竭力地為家庭付出。

安得烈慈善協會第二屆柔韌母親表揚活動，共有22位母親獲獎，每位獲獎的柔韌母親背後都是段讓人心疼又敬佩的生命故事，她們共同之處是面對生命中各樣的困難，為了家庭，她們正面迎接挑戰，在巨大的壓力下咬緊牙關撐過去，保護子女在困境中仍然健康長大。

康乃馨,母親節（圖／取自免費圖庫pexels）

▲突破生命困境，母親展現柔韌特質。（圖／取自免費圖庫pexels）。

落地生根堅持不放棄 新住民媽媽獲頒柔韌母親

來自印尼的溫女士，先生在第二個孩子出生後被診斷出罹患肺癌末期，溫女士想到家中有兩個孩子、先生及年邁的公婆要照顧，月子都來不及做就積極地找工作。儘管有跨文化、語言的困難，但她靠著自己的積極態度找到了工廠作業員的工作，並且常常爭取加班機會來增加收入，以維持家中開銷。儘管生活壓力巨大，工作十分忙碌，但是她都一一迎接挑戰。尤其為了年幼的孩子，她還進入校園學習中文，希望能完全融入台灣的生活，可以好好照顧並教育孩子。

當協會辦事處處長代表送上獎牌時，溫女士感動得流下眼淚，尤其在看到協會精心剪輯孩子們預錄的祝福影片時，她更是淚流不止，看著畫面中的孩子，她除了感謝協會的鼓勵和肯定，同時表示，看著他們健康長大，她再辛苦也算不上什麼。

▲溫女士落地生根堅持不放棄 新住民媽媽獲頒柔韌母親。（圖／記者郭玲綪攝）

▲溫女士落地生根堅持不放棄 新住民媽媽獲頒柔韌母親。（圖／《安德烈食物銀行》提供）。

柔韌的力量在困境中綻放美麗的花朵

莊女士多年來撫養照顧一對孫子女，隨著兒媳的離異，以及經歷兒子遭病痛折磨，莊女士始終不畏困難，默默在旁扶持與辛苦地工作，勇敢支撐起家庭的重擔。回憶起兒子病重臥床的時候，為了生活家計和照顧家人，她白天做回收工作，半夜則去麵包店打工，那段日子真的很苦。在兒子過世後，現在靠著自己打工的薪水和孫子們過著相當簡單樸實的生活。提及到孫子們，莊女士臉上滿是欣慰，他們不僅在學校功課表現優異，更重要的是懂事有禮貌，讓她的心很得安慰，在艱難的環境下仍然可以健康的長大。

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▲莊女士柔韌的力量在困境中綻放美麗的花朵。（圖／《安德烈食物銀行》提供）。

協會執行長羅紹和表示，「柔韌母親」表揚活動不只是鼓勵獲獎的媽媽或奶奶、外婆們對於家庭的盡心盡力，也是希望能發揚這份溫柔堅韌的力量，讓更多人看見並學習在逆境中堅持不放棄的精神。

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