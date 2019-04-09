大陸首例！先鋒號盾構機下穿「營運中」京廣高鐵瀏陽河隧道

▲京廣高鐵瀏陽河隧道工程現場。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

長沙地鐵3號線8日迎來重大突破，中鐵二十五局的盾構機「先鋒號」當天順利下穿京廣高鐵瀏陽河隧道。據了解，要想穿越正在營運中的高鐵，必須確保盾構正常推進，同時還要避免擾動高鐵線路，這對盾構施工的要求很高，此次成功也為中國地鐵盾構技術寫下里程碑。

根據陸媒報導，京廣高鐵是中國南北交通客運的「大動脈」，一天有280多趟高鐵列車通行，高峰時期平均3到4分鐘就有一列動車組駛過，至於長沙地鐵3號線湘星區間雙線盾構隧道則是在高鐵瀏陽河隧道下方11公尺處穿過，這在國內是為首例。

根據中鐵二十五局項目書記鄒世濤介紹，上述工程必須確保高鐵軌道零隆起，要將沉降控制在1.4公釐以內；為了控制掘進出土量，每掘進1.5公尺都要對渣土稱重；在拼裝管片階段還同步採取增強二次注漿、跟蹤補強注漿等措施。值得一提的是，在瀏陽河隧道內部，施工單位還安置兩台測量機器人以及120個自動化變形監測點，以便實時回傳現場狀況。

瀏陽河隧道位於湖南省長沙市東部，呈現西北與東南向，跨長沙縣、芙蓉區與雨花區三區縣，起於長沙縣城區星沙的瀟湘路南側，下穿京港澳高速與長永高速公路立交的牛角沖互通、廠區密集群與民房區、張公嶺、瀏陽河及機場高速後接入新長沙車站，隧道建築全長10115公尺，其中隧道長9935公尺，屬於單孔雙線。