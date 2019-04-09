中海福陸承建海洋油氣平台完工裝船　每年可供氣26億立方公尺

▲東方13－2CEPB海洋油氣平台。（圖／翻攝自國際船舶網，下同）

大陸中心／綜合報導

「東方13－2CEPB」海洋油氣平台2日在珠海高欄港區完工裝船，預計15日抵達鶯歌海海域安置點。該平台由中海福陸重工有限公司建造，重量大約1.8萬噸，同時也是國內第二大的海洋油氣平台，將作為東方13－2氣田群的中心平台，投產後每年可為珠海、香港、海南等地供氣26億立方公尺。

根據陸媒報導，東方13－2CEPB屬於高溫高壓燃氣綜合處理平台，裝備3台22.5兆瓦的天然氣發電機組，設有4層甲板，配備可供120人居住的生活樓以及鑽機模塊等設施。該平台的長度比一座足球場還長，平台浮托重量為17247噸，相當於1萬輛普通轎車，還涉及24個工藝系統、數萬種不同的材料，全部設計和建造均由國內自主完成。

報導提到，東方13－2CEPB平台投產後，將處理來自東方13-2和東方29-1氣田生產物流，以及通過海管來自DF1-1PRP平台的部分濕氣；合格幹氣增壓後將通過新建海底管道輸送至崖城13-1氣田，增壓之後，再通過崖城到香港的現有海底管線輸往香港和珠海高欄終端，以進行處理及外輸。

根據中海福陸重工生產部副經理王長林的說法，東方13－2CEPB平台成功克服因鋼結構重力和溫差引起的自身彈性變形及累計誤差的影響，將總體尺寸偏差控制在萬分之一以內。平台投產後，高峰期計畫每年生產26億立方公尺的天然氣。