武漢男大生墜樓亡！遺書曝遭導師辱罵「你的話給了我死的理由」

▲武漢理工大學。（圖／翻攝自武漢理工大學官方網站）



大陸中心／綜合報導

武漢理工大學官方網站8日發布通報稱，校內鑑湖教學區鑑主教學樓旁一名男性墜樓身亡。經過警方現場勘查、調查取證後，初步確認男子身分，並研判該男子是從高樓墜下身亡，目前排除刑事案件。據了解，此前網路上流傳一份疑似死者撰文的遺書，內容提到曾遭輔導員批評。

警方調查死者身分後，確認男子為武漢大學2018學年度本科生任某某。對此，武漢大學表示對任同學的離世感到遺憾，並立刻成立專案小組，積極處理後續事宜。

據了解，此前網路上流傳一份疑似任男撰文的遺書提到，曾遭一名江姓輔導員批評，且內容充斥著「一無是處的人，到了社會上也混不下去」、「我一直覺得我甚麼也不會，還一大堆缺點」、「我這樣的人畢不了業，找不到工作，只能成為社會的渣渣」等負面字眼。

▼武漢理工大學學生墜樓身亡，圖為網路流傳疑似死者的遺書。（圖／微博／老子的粉絲）



通報表示，針對網路傳聞該學生的輔導員江某在工作中有不當言論的情況，校方高度重視，立即暫停江某的相關工作，並成立調查組進行調查。通報內容提到，初步調查後，並未發現江某4月7日在學生年級周會上有過激或不當言論，也沒有找到任何針對任男的批評。

調查結果表明，輔導員平時對學生管理嚴格，但沒有發現工作中有辱罵學生的情況。校方表示，相關情況還在進一步核實，若發現輔導員江某在工作中有違反相關規定或有不當言論的情況，學校將依規進行處理。

據了解，武漢理工大學是教育部直屬的全國重點大學，佔地面積4300餘畝，專門教學建工、交通與汽車等方面，是大陸「三大行業」高階人才培養與科技創新的重要基地。

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