「5F自拍」幕後大金主曝光！　含兒少、偷拍片被封網

▲「5F自拍網站」上傳大量偷拍及未成年性影像遭查封。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

檢警查辦「5F自拍網站」發現多支兒少性影像、成人偷拍片，宛如「創意私房」翻版，全案9日偵結起訴李姓負責人等3人，並將該網站封網。從金流分析發現，博弈類廣告商是幕後大金主，形成「賭色共生」的黃賭產業鏈。

起訴書指出，該網站不僅上傳成人偷拍片，還有未成年性影像，藉此吸引流量。網站還設有會員制度，每月收取129元訂閱費，即可觀看、收藏熱門外流影片。同時，網站還投放大量色情、博弈廣告，短短1年7個月就賺取1500萬餘元。

檢警發現，即便網站之後停止會員訂閱8個月，仍持續有上百萬的廣告收入進帳，其中以博弈業者投放占最大宗。檢警指出，博奕類廣告已經成為色情網站最大金主，網站透過性影像吸引會員，再廣告引流給博弈網站，因兩者受眾有重疊，還能讓博弈業者把不法金流「洗乾淨」，形成「賭色共生」。

▲檢警今年8月發動搜索，查扣不法現金與事證。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

今年8月5日，檢警兵分多路執行搜索，逮捕李姓主嫌、吳姓男子及賴姓男子等3人，並查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣USDT 4萬餘顆及公司帳戶內550萬餘元。檢方訊問後，認定3人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

全案本月9日偵結，檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴，嚴厲斥責李男等人以不法手段取得成年、未成年女子性影像營利販售，對兒少法益侵害層面廣泛且重大，犯罪手段惡質，且許多被害人性影像於事發多年後仍遭外流，造成極大創傷，請求法院就李男從重量處5年有期徒刑、賴男量處3年有期徒刑；吳男因犯後態度良好量，求處適當之刑，並請沒收犯罪所得1571萬餘元。