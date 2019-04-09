3女童鐵皮屋內玩火燒死樓上員工　3對父母須連帶賠償613萬　

▲苗栗泰安一處溫泉會館火警，造成一名員工葬身火窟， 經警方調查起火原因為3名女童玩火所致。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉一處溫泉會館旁的員工宿舍，在2017年2 月25日時發生一場火警，大火造成一名在2樓休息的龔姓男子逃生不及，被燒死在屋內，經檢警調查起火原因後發現，為房東的4歲女兒與鄰居4歲、3歲女童在1樓房間玩火導致，女童依法可免除刑責，但父母需背負民事連帶賠償責任，判決共需賠償613萬元，全案仍可上訴。

▲警方調閱監視器後發現，火警發生前，只有女童在附近遊玩，並無其他人在現場附近進出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

法院判決書指出，龔姓男子（48歲）為溫泉會館的員工，在2017年2月25日的時候，在會館承租的2樓員工宿舍內的房間睡午覺，沒想到房東的4歲女兒與鄰居4歲、3歲女童，在1樓房間玩火，不慎引燃棉被和一些易燃物品，導致火舌延燒到2樓，把正在2樓休息的龔姓員工當場燒死。

據警方表示，龔姓男子和妻子育有4名8到19歲的孩子，為家中的經濟支柱，一時間整個家庭頓失家計，龔妻和4名子女遂控告3名女童的父母，損害賠償的民事告訴，求償扶養費與撫慰金。

法官調閱監視器後，確認在火災發生前，並無其他人員進出，除了這3名在屋內、外玩耍的女童，並且在附近發現一只打火機，而且3名女童偵訊時，均表示有用打火機點燃棉被、枕頭、鉛筆等行為，故排除其他人為縱火可能性。

法官認為，3女童因玩火釀成火災致被害人死亡，3女童均為稚齡兒童，案發時無成年人在場，足見其等法定代理人保護、監督顯有疏失，遂依民法第187條第1項明文「行為時無識別能力者，由其法定代理人負損害賠償責任」，故判決3名女童的父母，需連帶賠償龔妻和4名子女共613萬元。