「蔡賴配」是否宣告破局　陳其邁緩頰：基層期待2人好好「團結」

▲陳其邁公開呼籲，基層希望蔡賴兩人團結。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

行政院副院長陳其邁9日出席衛武營研討會，提及「蔡賴配」是否宣告破局，陳其邁表示，目前還有幾天協調的空間，如果民進黨在初選期間就呈現分裂，將會讓選民大失所望，因為基層的聲音就是「團結」。

陳其邁表示，蔡英文、賴清德都是非常有智慧的政治人物，假如不能在初選期間團結合作，恐怕會讓很多民進黨的支持者失望，所以希望兩位都能夠有智慧來解決初選的競爭跟爭議。

陳其邁強調，團結是對蔡賴兩人喊話，基層的期待是，民進黨中央，尤其是兩位有志於參選總統或連任的政治領導人，都能夠把民眾的意見列入，不管初選及正式選舉的過程中，都是一個很重要的思考，基層非常期待兩位能夠團結合作，因為不團結絕對會輸，團結也不一定會贏，所以目前對民進黨來講是相當嚴峻的挑戰。

自從賴清德宣布投入2020總統初選後，為政壇投下一枚震撼彈，加上賴之前又公開表明「拒絕」蔡賴配，並強調一定會把初選過程走完後，無疑也宣告民進黨總統初選的前哨戰提前開打，從中選會公布2020年1月11日投票的時程來看，民進黨要如何擺脫2018年九合一大選的陰霾，此後的每一步都要非常謹慎。