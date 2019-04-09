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快訊／正面回擊蔡英文 賴清德不退：如果我贏初選請支持我

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記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文9日上午召開記者會，宣示總統黨內初選的態度之後，行政院長賴清德也隨即在下午3時召開記者會回應。賴清德正面回擊蔡英文，他強調自己堅決不退，也喊話蔡英文，如果初選由他勝出，請小英支持他。

賴清德強調，他要打一場典範級的選戰，如果由蔡英文取得初選勝利，他一定支持蔡英文，但如果最後由他在初選勝出，也請蔡英文同樣的支持他，要團結合作，才能打贏明年總統大選，民進黨不會有分裂問題。

至於外界質疑，如果蔡英文沒有獲得提名，會不會有憲政空窗期，賴清德說，現任總統任期有法律保障，憲法對總統職權有保障，不會因為沒提名而讓總統陷入空窗期，如果贏得初選，他不會干預蔡英文的總統職權，他強調，自己不僅會尊重蔡英文職權，也互尊重蘇貞昌院長的職權，希望能跟黨中央合作打贏選戰。

蔡英文上午11時15分於總統府3樓虹廳舉行記者會，除說明對初選的態度，並澄清協調期間各種不實的傳聞。她在會中強調，她領導民進黨超過10年，最大期待就是團結，並且可以勝選，怯戰不是她的風格。

蔡英文也提醒，打過初選都知道，初選會造成的問題，不是只有候選人之間，還有支持者間的問題，忘了不是只要打初選，還要大選；她進一步指出，在昨天會談中，她也告訴大家，這一局我們要問，這局要誰退、還是要合作，如何合作是我們選項，那全黨就要傾全力走合作的方向，如果我們相信合作才是勝選最大可能性，大家就要往這方向走。

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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