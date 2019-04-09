桃園龜山文德公園毛小孩專區　首採參與式預算規劃

▲高齡少子化年代，毛小孩的權益日受重視。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

高齡少子化年代，毛小孩的權益日受重視。桃園市近年來，採一區一寵物友善專區規劃，讓毛小孩有更多運動空間。日前針對龜山區文德公園內規畫的寵物友善專區，首採取參與式預算方式規畫，由民眾提案票選後，由獲最高票的「長慶寵物公園」的選項規劃入選，區內有雙道閘門、造型意象以及梯形、波浪步道等。

動保處9日表示，龜山文德公園內的友善寵物專區，約100多坪面積，是全桃園的寵物專區內，第一個採取參與式預算方式規畫。目前桃園各區至少選擇一處公園設置寵物友善專區，將有圍欄保護，避免寵物亂闖，也讓飼主有足夠空間和毛小孩一起遊玩。

▲▼桃園市政府全力推展動物友善政策。（圖／市府資料照）

動保處說，桃園在動物友善政策的推展，讓飼主與寵物有更多空間放鬆相處，也透過源頭管理，減少流浪貓狗，同時強調飼主的責任教育、生命教育，讓動保成為大家共同的理念。

目前，除規劃一區一寵物友善專區，也成立約200家寵物登記站，飼主僅需負擔300元晶片及植入費用；推動寵物絕育補助，也以三合一動物絕育專車，巡迴進行結紮、晶片植入登記、狂犬病預防3項服務。

另外，還有結合寵物店推出「幸福轉運站」服務，提供駐點式的犬隻認養訊息；辦理動保園區擴建工程，增加犬貓收容空間，並與寵物公會合作，於動保園區協助毛小孩清潔美容，提升領養率。