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他怨台灣剪髮很貴！美髮業者狂轟「不尊重專業」　旅外網友淚曝國外價碼

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▲▼剪髮,理髮,剪頭髮,髮廊,設計師,造型,髮型（圖／CFP）

▲男網友抱怨在台灣剪髮不便宜。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

台灣剪頭髮的價錢範圍很大，從一張百鈔到逼近一頓大餐都有。有網友日前就抱怨說在台灣剪髮不便宜，有的男性剪少量頭髮都要收到500塊，乾脆剪100塊的心情還比較好。不過貼文一出卻被美髮從業人員罵翻，直批他不尊重專業，「專業在台灣不值錢啦！」海外遊子也心痛表示，在國外上髮廊才是真的貴。

一位男網友在臉書抱怨，他認為在台灣剪頭髮「其實不便宜」，還慶幸自己是男性，批說剪500塊的頭真的是浪費錢，不如剪百元快剪就好，「幹嘛為了一個剪髮讓自己不開心，活著不用那麼累。」但這番抱怨言論卻被鄉民砲轟。

請繼續往下閱讀...

▲理髮廳,美容院,男性理髮廳（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美髮業者跳出來反擊，認為原po不尊重專業。（示意圖／pixabay）

貼文一出，部分網友不以為然，認為原po不尊重專業「難怪常常有人說技術、專業，在台灣不值錢」、「技術無價，如果你有這個技術你也可以省下這筆錢阿」、「技術無價，懂嗎？嫌貴可以自己剪，或是去剪100的，沒人逼你」、「我都洗+剪150，一個月2次很貴嗎」、「設計師10幾年的技術+進修的課程都需要被忽略是嗎」。

雖然也有人反應說，看過女生朋友去修剪瀏海和髮尾就要750元了，但許多理髮還附贈按摩和洗頭，跟國外相比已經是物超所值了，「國外超貴的，你一定沒在國外剪過」、「你去過美澳、歐洲國家剪頭髮以後，再來憑良心po文！」、「我澳洲的親戚回台，都一定去髮廊耶，因為便宜，服務又好」、「你有在倫敦剪過頭髮嗎？我只是剪短而已（還剪失敗），就噴了我好多錢欸！折合台幣好幾千」。大家都要原po好好珍惜台灣的物價跟資源，也學著尊重一下專業。

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關鍵字：剪髮,髮廊,美髮業,爆怨公社

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