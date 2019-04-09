iOS用戶注意！Netflix將不再支援AirPlay投放功能

▲影音串流平台Netflix。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

有在使用影音串流平台Netflix的iOS設備用戶應該都知道，想要將畫面投放至大螢幕，有使用Google Chromecast 電視棒、使用Netflix第二螢幕連接、使用外接線材連接以及透過AirPlay等方式，但依照Netflix官網的最新公告，因為技術限制的關係，即日起Netflix將不再支援AirPlay投放功能。

綜合外電報導，Netflix發言人對於這樣狀況回應表示，會產生這樣的決定主要是因為，目前的技術無法分辨投放的裝置為Apple TV 還是其他設備，無法確保服務品質是否能達到Netflix自家的要求，因此該公司決定停止支援 iOS App的AirPlay功能，但用戶仍可透過Apple TV等裝置來直接觀看Netflix的內容。

▲Netflix停用AirPlay功能。（圖／翻攝Netflix官網）

Netflix執行長Reed Hastings先前就曾表示，蘋果的確是一間偉大的公司，但Netflix希望用戶能透過自家的應用程式來觀看Netflix的影音內容，因此該公司決定不與蘋果進行合作。他認為只要Netflix用心做出好的影集、電影，該公司就能夠與其他影音串流、遊戲競爭。目前Netflix負債約為200億美元，該公司今年計畫要在影音內容創作部分投入約40億美元。

外媒指出，其實目前許多智慧電視產品已經內建或可下載Netflix，因此Netflix將iOS設備的AirPlay投放功能關閉會對用戶帶來多少衝擊仍有待觀察。