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遠傳推599上網、網內互打雙吃到飽方案　再推一代AirPods 1折搶購

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▲▼遠傳網路門市大改版，還祭出三大保證。（圖／遠傳電信提供）

▲遠傳網路門市大改版，還祭出三大保證。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

遠傳電信今（3）日宣布，其網路門市全面改版；且為歡慶網路門市改版，即日起至4/30止，無論線上新申辦、攜碼，或是老客戶線上續約，週週加抽Panasonic 55吋大電視，還推出上網/網內語音雙雙吃到飽限時方案，更加碼於每日13:00配件一折優惠，如Airpods藍牙耳機只要521元、無線充電盤、行動電源等超夯配件輪番上陣。

遠傳電信指出，今日正式推出符合網路購物族群消費需求的全新網站，並提出「十天鑑賞期」、「全館購物免運費」、「攜碼更安心」等三大保證，讓消費者線上輕鬆申辦免出門更享超值優惠。此外，遠傳網路門市還推出超殺雙飽方案，凡新申辦/攜碼月付599，即享上網/網內語音雙雙吃到飽，網外再送30分鐘，還可0元起直接帶走iPhone/Samsung多款手機，月付只要599元。

而沒有手機需求的用戶，也可申辦時下最夯的單門號499元吃到飽，最高還送1000元遠百禮券；同時，即日起至4/30止，只要在線上新申辦、攜碼或續約，不論搭配何種資費，皆享有週週抽Panasonic 55吋大電視，越早申辦中獎機會越大。

另外，4月底前每天13:00都將祭出精選配件1折天天開搶，包括果粉必備的Airpods只要521元、華碩原廠大電量行動電源59元、無線充電盤179元、藍芽運動耳機429元等熱銷配件，數量有限，要搶要快。除此之外，網路門市挑戰價格更優惠，更加碼推出iPhone、SONY、OPPO多款熱銷機種，以及Google Chromecast電視棒、Panasonic除濕機、奈米離子美顏器、大同電鍋等熱門家電，最低不到1折起。

中華電信則是推出全新精選購機方案，凡是續約、攜碼或新申租的客戶，只要月付699元即可享上網吃到飽以及網內前10分鐘免費再加贈網內45分鐘通話時間；若是選擇月付999元或1399元，除了能夠享上網吃到飽外，還可享網內通話完全免費。

台灣大哥大則是對新申辦或攜碼的客戶推出499方案，分為綁約12個月和24個月，合約期間用戶可享上網吃到飽，網內通話前5分鐘免費，還可分別獲得500元和1000元的全家禮券。針對上網需求不是非常大的用戶，台灣大也推出為期12個月的398方案，前3個月享上網吃到飽，第4個月開始每月提供9GB的網路流量，網內互打則是通通免費。

ET快訊
爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山「球鞋走頁岩片稜線」　專家發文教育了

關鍵字：AirPods,遠傳電信

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