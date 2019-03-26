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蘋果iOS 12.2更新了！「5大實用功能」曝光　第二代AirPods終於可支援

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▲iPhone XS、XS Max實機動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone XS、XS Max實機照。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

國際中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）25日舉行春季發表會，正式宣布將推出旗下整合軟體與硬體的四大全新服務，隨後也釋出iOS 12.2、watchOS 5.2、tvOS 12.2及macOS 10.14.4等正式版本。根據iOS 12.2版本內容，全新Apple News+新聞雜誌訂閱服務將隨系統更新正式上線，不過目前開放地區以加拿大、美國、英國、澳洲為主，台灣則暫時尚未開放。

▲iOS 12.2可以更新了。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝）

▲iOS 12.2可以更新了。（圖／《ETtoday新聞雲》記者攝）

根據蘋果釋出更新iOS 12.2的版本內容，除了改善系統穩定性及修正先前版本的錯誤之外，也優化了幾項功能：

1. Animoji

在iPhone X和後續機種、12.9英吋iPad Pro（第三代）和11英吋iPad Pro上新增包含貓頭鷹、野豬、長頸鹿和鯊魚等4種Animoji。

2. AirPlay

「控制中心」和鎖定畫面新增專屬的電視控制讓使用者可以快速取用電視控制項目。AirPlay影片多工處理可無需中斷AirPlay，也可瀏覽其他App，或在裝置上播放其他短的音訊和視訊檔案。AirPlay目標現在會根據內容類型分組，讓您更容易地找到想要播放的裝置。

3. Apple Pay

Apple Pay Cash客戶可以使用Visa金融卡來立即轉帳到銀行帳號。「錢包」App現在會在卡片下方直接顯示Apple Pay信用卡和金融卡交易資訊。

4. 螢幕使用時間

「停用時間」可以為一週的個別天數設定不同的排程。新的切換可以隨意將App限制暫時開啟或關閉。

5. Safari

網站登入現會在「密碼自動填寫」填寫憑證後發生，載入未加密的網頁時現會顯示警告。停止支援已過期的「請勿追蹤」標準來避免使用指紋變量；「智慧型追蹤防止」現在可以依照預設防止跨網站追蹤；「智慧型搜尋欄位」的查詢字詞可以透過點一下搜尋建議旁的箭頭按鈕來修改。

6. Apple Music

「瀏覽」標籤頁會在單一頁面中顯示更多編輯介紹內容，讓您輕鬆發掘新的音樂、播放列表和其他項目。

7. AirPods，升級後可支援新的AirPods（第二代）。

▲▼Apple Card。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲另外像是Apple Card的功能仍需要等待釋出。（圖／翻攝自Apple官網）

iOS 12.2也有其他改進功能和錯誤修正。在「地圖」中顯示美國、英國和印度的空氣品質指標；在「設定」中包含裝置的保固期限還剩多少時間的資訊；在iPhone 8 和後續機種、12.9英吋iPad Pro（第三代）或11英吋 iPad Pro上顯示「5G E」圖像來顯示使用者所在區域可使用AT&T的5G Evolution網路。

改進「訊息」中的音訊錄音品質；改進iOS上Apple TV Remote的穩定性和執行效能；修正了部分未接來電無法在「通知中心」裡顯示的問題；解決了即使不需要進行任何動作，「設定」中仍然可能出現標記通知的問題；解決了「設定」>「一般」>「iPhone 儲存空間」中部分大型App的儲存大小、「系統」類別和「其他」類別在儲存空間長條圖中顯示不正確的問題；修正了連接汽車藍牙裝置後，「語音備忘錄」自動播放錄音的問題；解決了「語音備忘錄」暫時無法重新命名錄音的問題。

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關鍵字：Apple,蘋果,iOS 12.2,AirPods,北美要聞

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