　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

榮民留下1600萬遺產…囑託「捐助國防」！榮服處焚香告知：我們完成了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼老榮民曾恭生亡故後捐出1600萬元遺產，榮服處代其執行遺囑，並到墳前焚香告知「我們完成了」。（圖／翻攝「新北市榮民服務處網站」）

▲榮服處處長林火土（左二）與榮眷基金會秘書長尤志煌（右二）於清明節前夕祭拜曾恭生，告知祂已經完成囑託。（圖／翻攝「新北市榮民服務處網站」）

生活中心／綜合報導

畢生全都奉獻給國家！新北市已故榮民曾恭生老先生生前曾立下遺囑，囑託榮民服務處將其身後1600萬元遺產全數捐出，用作國防建設、獎助績優清寒學子及慈善團體；如今曾恭生逝世時隔近20年，榮服處在歷經繁複的法律程序後，終於完成曾老先生的遺願，榮服處處長林火土也在清明節前夕偕同榮眷基金會秘書長尤志煌前往林口墓園，並焚香告知曾「您的遺願，我們完成了！」

榮服處表示，曾恭生老先生於民國3年出生於江西省臨川縣，自幼聰穎好學，年少時有感國家戰亂，因此選擇就讀中央軍校，投身軍旅、報效國家，並於民國38年隨軍來台，自此展開在台生活，直到民國55年才以陸軍上校軍階榮退，轉任警務處服務，並於69歲屆齡退休。曾恭生一生為國家奉獻，即便退休後也過著簡樸的生活，直到民國89年5月28日亡故，永眠於林口山區墓園，享年86歲。

請繼續往下閱讀...

回憶起曾恭生，林火土說，曾老先生平時的生活相當簡單，畢生所得幾乎全都存了下來；民國82年，曾恭生有感此生受到國家照顧良多，因此自立遺囑妥適分配身後財產，並委由榮服處執行。在曾老先生亡故後，榮服處依囑將部分遺產發還給曾在大陸的孫輩家屬，賸餘遺款尚還有新台幣1600萬餘元，分別按照曾老先生遺願，捐贈國防建設、獎助績優清寒學子與慈善團體。

在歷經將近20年的繁複法律程序後，榮服處終於完成曾老先生遺願，為感念曾恭生無私的奉獻，林火土特別在清明節前夕偕同尤志煌前往林口墓園探望曾老先生，並誠心焚香祭拜，除了表達追思感念之意外，同時也告知祂，「您的遺囑，我們完成了，軍人的忠愛精神將會持續傳遞下去！」

▲▼老榮民曾恭生亡故後捐出1600萬元遺產，榮服處代其執行遺囑，並到墳前焚香告知「我們完成了」。（圖／翻攝「新北市榮民服務處網站」）

▲林火土（左）轉發曾恭生遺贈款新台幣200萬元，由尤志煌代表受贈。（圖／翻攝「新北市榮民服務處網站」）

ET快訊
還會更熱！周三前高溫飆32°C　周四起雨連下5天「降雨熱區曝
全球首創「同意保險套」2人4手才可開啟！廠商：確保你情我願

關鍵字：榮民,遺產,榮服處,曾恭生,國防

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白沙屯媽祖進香北港！5萬信徒圍繞　APP可隨時追蹤「粉紅超跑」

一份只要20元！高雄老店「正修蛋包飯」忍痛熄燈：去年底由盈轉虧

大甲媽與白沙屯媽「相隔30km」！百年來「第4度碰面」地點預測揭曉

還會更熱！周三前高溫飆32°C　周四起雨連下5天「降雨熱區曝光」

榮民留下1600萬遺產…囑託「捐助國防」！榮服處焚香告知：我們完成了

【英語多益通】自學英文50年　水電工阿伯考出多益895分

港龍航空引擎故障急返航！初步檢查結果出爐　民航局說話了

板橋熱炒店菜單驚見「香辣韓國瑜」　他點了後悔：好辣好難吃

林佳龍曝交部規劃國道基金出資1.6億　補助國5雪隧添購消防車

4/13連續2天粉樂音樂會　鄭宜農、李英宏攜手6組創作歌手演出

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

白沙屯媽祖進香北港！5萬信徒圍繞　APP可隨時追蹤「粉紅超跑」

一份只要20元！高雄老店「正修蛋包飯」忍痛熄燈：去年底由盈轉虧

大甲媽與白沙屯媽「相隔30km」！百年來「第4度碰面」地點預測揭曉

還會更熱！周三前高溫飆32°C　周四起雨連下5天「降雨熱區曝光」

榮民留下1600萬遺產…囑託「捐助國防」！榮服處焚香告知：我們完成了

【英語多益通】自學英文50年　水電工阿伯考出多益895分

港龍航空引擎故障急返航！初步檢查結果出爐　民航局說話了

板橋熱炒店菜單驚見「香辣韓國瑜」　他點了後悔：好辣好難吃

林佳龍曝交部規劃國道基金出資1.6億　補助國5雪隧添購消防車

4/13連續2天粉樂音樂會　鄭宜農、李英宏攜手6組創作歌手演出

記憶體市況止跌　旺宏3月營收月增8.8%、華邦電升13.99%

22歲體操選手「雙腿折筷子」　18年生涯結束了…IG發長文感謝

單親媽求親子相處　崩潰父嗆：他X的就是不想看到妳！

獨／半夜看老公GPS定位「不在家」　黃瑄崩潰婚姻差點不保

凱特王子妃換貴族造型師　替時尚衣Q加分

王令麟：東森自然美增設草莓網店中店　還要朝醫美發展

蜘蛛人爽秀手機畫面截圖　下秒又被抓到「出包了！」

白沙屯媽祖進香北港！5萬信徒圍繞　APP可隨時追蹤「粉紅超跑」

一份只要20元！高雄老店「正修蛋包飯」忍痛熄燈：去年底由盈轉虧

大馬賽首度「非對手」同台　林丹、李宗偉溫暖敘舊勾回憶

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

生活熱門新聞

周三起「北部連下5天」　周五開..

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

女友出招救活4選項　男友硬踩陷..

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光..

連千毅惹火黑道！館長曝友人慘痛..

台灣虎航6月直飛巴拉望！機票3..

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

給40歲以下年輕人：一定要存到..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

清明連假店休　理由：老闆割X皮

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄..

旗山買蔥油餅　低胸妹渾圓掉出來

偷餵爸吃屎！尿布弟完美謀劃網讚..

他怨台灣剪髮很貴！網一面倒狂轟

更多熱門

相關新聞

這一張終身壽險　可以幫管遺產

理財投資思維總是會想的比較長遠，還有如何擴大財務保障，讓身後遺產增長1.4倍~27倍。保險圈近幾年讓保戶透過保險金分期領取的方式達到類信託功能，而壽險給付可免遺產稅或在最低稅負制的所得稅，每一成年戶享有3,330萬的免稅額。

股利配發　被繼承人過世時間影響報稅

殱-11越台海中線　驚魂的十分鐘

有口飯吃就好　老榮民賣房全捐

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面開戰

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」笑起來超甜美

女上吊「拳頭緊握」　一個月後負心男車禍亡

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

女友出招救活4選項　男友硬踩陷阱題GG了

他買鹽酥雞總拿3支竹籤原因曝光　釣出一堆人

更多

最夯影音

更多

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面