榮民留下1600萬遺產…囑託「捐助國防」！榮服處焚香告知：我們完成了

▲榮服處處長林火土（左二）與榮眷基金會秘書長尤志煌（右二）於清明節前夕祭拜曾恭生，告知祂已經完成囑託。（圖／翻攝「新北市榮民服務處網站」）

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畢生全都奉獻給國家！新北市已故榮民曾恭生老先生生前曾立下遺囑，囑託榮民服務處將其身後1600萬元遺產全數捐出，用作國防建設、獎助績優清寒學子及慈善團體；如今曾恭生逝世時隔近20年，榮服處在歷經繁複的法律程序後，終於完成曾老先生的遺願，榮服處處長林火土也在清明節前夕偕同榮眷基金會秘書長尤志煌前往林口墓園，並焚香告知曾「您的遺願，我們完成了！」

榮服處表示，曾恭生老先生於民國3年出生於江西省臨川縣，自幼聰穎好學，年少時有感國家戰亂，因此選擇就讀中央軍校，投身軍旅、報效國家，並於民國38年隨軍來台，自此展開在台生活，直到民國55年才以陸軍上校軍階榮退，轉任警務處服務，並於69歲屆齡退休。曾恭生一生為國家奉獻，即便退休後也過著簡樸的生活，直到民國89年5月28日亡故，永眠於林口山區墓園，享年86歲。

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回憶起曾恭生，林火土說，曾老先生平時的生活相當簡單，畢生所得幾乎全都存了下來；民國82年，曾恭生有感此生受到國家照顧良多，因此自立遺囑妥適分配身後財產，並委由榮服處執行。在曾老先生亡故後，榮服處依囑將部分遺產發還給曾在大陸的孫輩家屬，賸餘遺款尚還有新台幣1600萬餘元，分別按照曾老先生遺願，捐贈國防建設、獎助績優清寒學子與慈善團體。

在歷經將近20年的繁複法律程序後，榮服處終於完成曾老先生遺願，為感念曾恭生無私的奉獻，林火土特別在清明節前夕偕同尤志煌前往林口墓園探望曾老先生，並誠心焚香祭拜，除了表達追思感念之意外，同時也告知祂，「您的遺囑，我們完成了，軍人的忠愛精神將會持續傳遞下去！」

▲林火土（左）轉發曾恭生遺贈款新台幣200萬元，由尤志煌代表受贈。（圖／翻攝「新北市榮民服務處網站」）