　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲錢示意圖。（圖／記者洪靖宜攝）

▲日前有名30歲孤女遇詐騙集團，千萬存款歸零。（示意圖／記者洪靖宜攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

近日有則30歲孤女遇到詐騙集團的新聞，繼承的千萬遺產化為烏有，突顯資產保護的重要性。不少高資產者談到財富傳承及保單規劃時，普遍憂心下一代理財經驗不足，讓原本足以一生衣食無虞的資產，因不善管理而提早耗盡。富邦證券提醒，除了遺囑信託和為子女成立信託外，也可以就保險金上鎖，透過信託或者分期給付，都能讓父母安心傳承。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，許多客戶對受益人一次領取保險金的情況是有顧慮的，會一併詢問限制資產運用的做法，特別是年邁、年幼或弱勢的受益人，擔心其監護人或法定代理人是否會妥善管理，或者擔心受益人的監護人挪用、親友覬覦、詐騙竊盜、自身揮霍以及投資不慎侵蝕本金。銀行推廣保險金信託已逾二十多年，信託一直是公認最好的方法，而近年來保險業推出分期給付的選項，也是不錯的選擇。

保險金分期給付是保單上的選項，做法相當簡單，提供分期選項的保單，可以在投保時勾選或是舊保單再變更皆可。它有四大效益：一、期間不能解約，可有鎖住資產的效果；二、約定和變更都不必付費；三、不須受益人簽字，要保人自己做主又保密；四、期間不扣服務費而且給予利息，存放效益高。不過，缺點是只有近幾年的某些保單可承作，而分期的選項和彈性也較少，不若保險金信託來得到位。

保險金信託和保單則是獨立的契約，在保險事故尚未發生前，保單受益人預先和銀行簽署信託契約，約定資產的運用及給付原則；另一方面，也要向保險公司約定，批註保險金進信託專戶，才算是大功告成。保險金信託的委託人是保險金的受益人，因為保險金還沒有到手，保單的要保人或受益人的法定代理人通常還有一些影響力，引導信託契約的約定；又信託契約針對修約或解約有一定的限制，可避免規劃走調。而信託監察人是信託中關鍵的角色，安排適當人選可以監督並輔助信託的執行，在契約約定無法配合實際需求時，能適時適度的調整方式。

陳秋蘭表示，究竟該選分期或信託，回歸個案需求。若保單都是多年前所投保，多半不能做分期，只能走信託。其次，對給付方式有較多想法或想要保留某些彈性，保險金信託才能做到。又信託監察人在保險金信託中是很重要的角色，若尚無合適的人選，過渡期間或許先選分期。此外，有些人希望保險金只能放定存，但存款利息扣除管理費後，收益遠不如分期，於是又回頭擁抱分期了。當然，也可以考慮規劃併用，固定現金流以分期給付打底，特別給付需求由信託補足，或許整體費用更省。

欲選擇保險金信託者，制式契約不僅較便宜，並可省下討論的時間，可瞭解各銀行信託契約所提供的選項。陳秋蘭表示，信託除了執行固定給付外，特別給付更有引導的效果。例如，有位感性的母親表達，若她不在了，希望孩子可以早點成家，有家人陪伴，信託原本約定鎖到45歲，但35歲時已結婚生子，就終止契約，讓他換大屋或還房貸，經濟上寬裕一些；也有人期待孩子走出舒適圈，約定出國唸書及進修的費用都可以先來請領。

▼保險金分期給付跟保險金信託比較。（圖／富邦證券提供）

▲▼保險金分期給付跟保險金信託比較。（圖／富邦證券提供）

ET快訊
闖圓山飯店外拍！長髮網美「絕命紅屋頂」逆風前行網酸爆
孕婦抽搐被迫產子！父忍痛放棄早產兒..說完這句出現奇蹟

關鍵字：保險金分期給付,保險金信託,遺產

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

八年級社工師從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

桃園人激推的現烤一鴨三吃 獨特「鹹酥鴨」咬下會滴汁！

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零　關鍵居然是保險金分期給付

八年級社工師從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

買醫療險3撇步　蟬連7年冠軍業務員這樣做贏得客戶口碑

男神求婚女友「戒指藏在飯裡面」　好友爆料完整過程：看完的人全哭了！

海軍公安亮紅燈　武昌艦2阿兵哥摔成輕重傷！恐半身不遂

酒駕載她上班！左彎側翻「衝破護欄摔30m」慘死　女友見屍崩潰痛哭

桃園翁騎錯路「鬼打牆」自摔遭車壓　警40分鐘找到人

徐文良被浪汪攔截喊「過來」　一路5隻搖尾飛撲認阿爸

盛大罕見　台中大里杙福興宮2千信眾安平開台天后宮參香

一吃就愛上！嘉義古早味推車小販　碗粿、排骨酥湯只要25元

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

軍醫FM2奶茶迷昏女兵！「腳底→大腿根」一路摸　法官改判4年半

5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

保險熱門新聞

30歲孤女遇到詐騙千萬遺產歸零..

滿65歲郵局保戶　快搶好康　

7年冠軍業務員　專攻醫療險

失能險搶購潮　遠雄元大台灣人壽..

得等等了　保險圈為了這一張保單..

因為「它」　送件核保大塞車

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　..

iPhone舊換新　五大電信手..

壽險業2018年申訴排行榜出爐

八年級鄭荃方　帶領病友生命回顧

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

一張表懂車禍調解官要看的單據

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　全..

更多熱門

相關新聞

爭遺產持刀砍哥　他殺紅眼回頭見父靈堂收手

新北市一名劉姓男子2018年11月因父親遺產爭議，與哥哥起爭執失控，竟拿刀朝自己的親生哥哥砍殺，行兇後轉頭望見客廳中父親的靈堂，才趕緊放下血刀，驚覺自己犯下滔天大罪，趕緊報案自首。新北地院審理後，審酌劉男哥哥選擇原諒，且劉男涉案後態度轉變良好，依殺人未遂判他2年徒刑、緩刑5年。

3千多萬遺產無人繼承　歸國庫了

北市遺產未繼承超過500億！

外孫女非親生也未收養 　阿嬤爭房產敗訴

嫂嫂控小叔偷領遺產　法官聽完原因打臉

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行第三

網揭「婚禮小卡」強大隱藏功能！

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年前舊照嚇壞

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿姨燒烤

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長知識

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面