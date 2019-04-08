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風雨無阻送出10萬個便當　老家協會15年不間斷關懷後山獨老

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▲花蓮縣長徐榛蔚將第10萬個便當、水果籃送予80餘歲照顧中風兒子的阿祥爺爺一家人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚將第10萬個便當、水果籃送予80餘歲照顧中風兒子的阿祥爺爺一家人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣老人暨家庭關懷協會15年來自籌送出逾10萬個便當，8日邀請縣長徐榛蔚將第10萬份溫暖的便當、水果籃送予80餘歲照顧中風兒子的阿祥爺爺一家人。

台灣邁入高齡化，許多年邁長者的子女外出打拚或自組家庭，越來越多長輩獨居，老家協會透過送餐服務，還可長期關懷弱勢長輩和追蹤健康狀況。全年無休、風雨無阻，只為給長輩吃到熱騰騰的餐食，志工在送餐的同時也可以及時反應長輩需求。

▲花蓮縣長徐榛蔚將第10萬個便當、水果籃送予80餘歲照顧中風兒子的阿祥爺爺一家人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼徐榛蔚關懷阿祥爺爺一客人的生活起居，並請社福人員協助替換老舊的居家用品。

▲花蓮縣長徐榛蔚將第10萬個便當、水果籃送予80餘歲照顧中風兒子的阿祥爺爺一家人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣老人暨家庭關懷協會榮譽理事長楊傑表示，長輩獨居在家，到了行動不便或經濟困難時，穩定的餐食是最迫切的，「這不只是一餐飯，對老人家而言是每天的期待與溫暖」。執行長蔡智全表示，感謝縣府團隊一直站在社福團體的後面，老家也會更努力照顧這群獨老的需要，希望未來能有屬於自己的空間，讓更多有需要但不符資格的長輩可以得到更完整的照顧。

徐榛蔚感謝老家協會志工們多年來的付出，一直在花蓮偏鄉扮演弱勢族群守護者的角色，那邊長輩有需要，服務就往那裡去，結合政府及民間資源，共同守護花蓮獨居及弱勢長者。

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關鍵字：風雨無阻,10萬,便當,老家協會,不間斷,後山,獨老

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