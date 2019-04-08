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花蓮赴港澳辦旅遊推介會成果豐碩　將提升2成以上港澳旅客

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▲花蓮縣府率領旅遊業精英赴香港及澳門拜會航空及旅遊業者，並舉辦二場「花蓮-港澳觀光旅遊推介會」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣府率領旅遊業精英赴香港及澳門拜會航空及旅遊業者，並舉辦二場「花蓮-港澳觀光旅遊推介會」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮縣府率領旅遊業精英赴香港及澳門拜會航空及旅遊業者，並舉辦二場「花蓮-港澳觀光旅遊推介會」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮榮獲港澳旅客最喜愛的台灣旅遊縣市，為了增強爭取港澳旅遊市場，縣府觀光處長唐玉書於4月1日率領30名旅遊業界精英赴香港及澳門拜會航空及旅遊業者，並舉辦二場「花蓮-港澳觀光旅遊推介會」，唐玉書以「用地震碎石做的邀約」影片歡迎港澳旅客遊花蓮，並宣布「春遊洄瀾3重送」好康，兩場推介會共計吸引超過上百家港澳兩地媒體與旅遊業者參與，成果豐碩。

唐玉書與觀光業界一行人拜會香港赴台旅遊最大宗永安旅遊集團總裁梁港蘭及團隊，以及中國最大旅遊集團的香港中國旅行社（港中旅）總經理高方及團隊，其他有西敏旅行社總經理邱永康及團隊、華航香港分公司總經理鍾婉君及團隊、長榮澳門分公司等，並和港澳旅遊業界進行交流與建議，積極洽談提升花蓮與港澳地區觀光旅遊交流合作。

這次爭取花蓮與港澳兩地飛機的直航與觀光業務對接，他們對花蓮的旅遊景點及遊程非常有興趣，提出非常多的合作想法，其中有多家港澳航空、旅遊業者對直飛花蓮表達濃厚興趣，而中華航空公司也提出「一程多站」的方式來聯合行銷。

二場推介會，特別宣布「春遊洄瀾3重送」好康，包括「花蓮好Q」、「Q幣累積」、「天天遊花蓮、週週抽總統套房」，香港及澳門前500名旅客遊花蓮，將各送出等值新台幣500元的「Q幣」，4到6月入住花蓮合法旅宿業的港澳旅客，週週都有機會抽到總價值台幣百萬元的總統套房

同時推廣「賞花觀螢踏青趣」、「Flower Viewing花現美東」十大遊程活動，並展示花蓮在地優質農特產品、原住民手工藝品、藝術文創相關作品及花蓮觀光特色等，歡迎港澳遊客多多來花蓮旅遊，港澳旅遊者參與推介會非常踴躍，預計透過此次對接能提升兩成以上港澳旅客人次。

推介會後花蓮、港澳兩地的旅遊業者進行媒合交流會，提供兩地旅遊觀光業者商機合作平台，唐玉書表示，希望觀光業者能延續推動優質觀光旅遊，以把握未來無限大的商機。

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關鍵字：港澳,旅遊,推介會,2成,旅客,航空,旅遊,直航,一程多站

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