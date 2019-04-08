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放寬城市落戶限制　發改委：隨遷子女可就近受教育

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▲澳門。（圖／CFP）

▲澳門是大陸人口密度最高的行政區。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家發改委8日發布任務，要求今年內全面取消常住人口100萬到300萬城市的落戶限制，並放寬常住人口300萬到500萬城市的落戶條件，其中包括全面取消「重點群體」的限制，並讓隨著父母工作遷移的子女能受到完善教育、就近參加高考。

該項名為《2019年新型城鎮化建設重點任務》的文件分為6大方向，共22個細則。內容提到，此任務主要目標是貫徹中央經濟工作會議的精神，且點出城鎮化是「中國現代化」的必經過程。

據《2019年新行城鎮化建設重點任務》內容，今年將採取差別化、精準化落戶政策，推動「建檔立卡」，讓農村貧困人口落戶、允許租賃房屋的常住人口在城市的公共戶口落戶，確保有意願的常住人口能夠「持有居住證」、享受「基本公共服務」。

任務指出，將讓在城鎮就業的農業轉移人口進行落戶，加大原先戶籍改革的力度；延續城區常住人口少於100萬的城市「陸續取消落戶限制」的基礎，推動長住人口100萬至300萬的城市全面取消落戶限制。

▼任務施行後，隨父母遷移的子女可以在落戶地區念書、參加高考。（圖／路透社）

▲ 大陸7日展開為期2天的高考，不少烤生家長緊張的待在封鎖線外等待子女。（圖／路透社）

任務內容表示，城區常住人口在300萬到500萬之間的城市，要放開、放寬落戶條件，且取消「重點群體」的落戶限制；500萬以上常住人口的超大、特大城市則須調整完善落戶政策，增加落戶規模，並讓社保繳納年限與居住年限分數成為「積分項目」中的主要標準。

任務要求，大中小城市需協調發展，其中超特大城市要立足「城市功能定位」，防止人口無序蔓延；大城市要提升細緻管理水平，增強要素聚集、高端服務與科技創新的能力，發揮規模效應與「輻射帶動」作用；中小型城市要分類施政，都市圈內和潛力型中小城市要提高產業支撐力、公共服務品質，讓人口可以就地就近「城鎮化」。

任務提到，2019年底，所有義務教育學校要達到基本辦學條件「20條底線」的要求，讓隨遷子女較多的城市能夠提供更完整的教育資源，實現公立學校普遍向隨遷子女開放、落實隨遷子女在入住地參加高考的政策。

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關鍵字：國家發展和改革委員會,發改委,2019年新型城鎮化建設重點任務,落戶限制,澳門

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