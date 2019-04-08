車輛陷都蘭觀海平台礫石區　漲潮快被淹沒！警民即刻救援

▲漲潮在即，警民即刻救援。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣東河鄉都蘭觀海平台，是東海岸中能觀海、運動、觀星的遊憩的景點，生態豐富，日前有釣客欲至觀海平台附近釣魚，將車輛駛入離海岸不到30公尺的礫石區中，由於當時天色昏暗且未注意車前狀況，車輪竟陷於石縫中，又逢漲潮眼見海浪漸漸打上岸，所幸警方接獲通報後立即前往，警民合力將車輛推至安全地帶，才結束一場驚魂記。

台東縣警察局成功分局都蘭派出所警員徐孟瑞與詹富元，日前執行20至22時巡邏勤務接獲民眾報案，於觀海平臺沿岸有民眾車輛受困礫石區情事，請求警方協助。

徐、詹2人接獲報案後立即前往現場查看，經達現場場後發現，該車受困於礫石區，車輪陷於石縫中無法動彈，眼見海水漲潮，海邊近在咫尺，情況非常危急，警方見狀立即招呼鄰近的釣客與居民，一同協助將車輛推至安全地帶；警方一方面詢問、一方面安撫驚魂未甫的駕駛人，

受困民眾告知警方欲至海邊釣魚，因天色昏暗且未注意車前狀況，導致車輛深陷礫石中無法行駛。駕駛人心懷感激並表示所幸有人民保母與熱心民眾協力幫忙，這次事件才能圓滿落幕，直說：「有您們真好！」。

成功分局分局長方秋梅表示，民眾於夜間到海邊活動，要特別注意視線不良、海水漲退潮狀況，更要小心謹慎，放慢行車速度注意安全。

▲漲潮在即，警民即刻救援。（圖／記者楊均典翻攝）