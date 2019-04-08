土包子發威！韓國瑜洛杉磯餐會爆棚　加碼「包子早餐會」

▲高雄市長韓國瑜日前參加包子選拔比賽。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜計畫4月10日到18日出訪美國，行程出爐，他先受邀哈佛大學演講，接著到洛杉磯參訪高科技產業、舉辦招商座談會，還要跟僑胞吃晚宴。而在洛杉磯的晚宴餐會只有700個位子，根本不夠，因此第二天早上又增加了一場包子早餐會，沒想到1000個名額也是瞬間被秒殺。

根據市府公開行程，韓國瑜將於當地時間11日下午在哈佛大學演講，當晚參加波士頓僑社晚宴，隔天上午與僑胞來場早餐會後飛往洛杉磯，12日晚安排南加玉山協會晚宴，13日上午參訪高科技公司，下午圓桌招商座談會，晚間則是南加僑界晚宴。

14日早上韓國瑜在飯店舉行演講茶會後飛往聖荷西，隔日在史丹佛大學校園內與學者、學生座談及演講。16日上午是高科技產業參訪行程，李佳芬另外則是受邀探望銀髮僑胞。當天中午，韓國瑜將出席全球玉山科技協會矽谷論壇午宴，下午圓桌經濟座談及媒體座談。

而在洛杉磯的晚宴餐會只有700個位子，完全無法滿足爆滿搶票的熱情華僑，因此身為最強「包子代言人」的韓國瑜，將在隔天早上增加一場「包子早餐會」，和華僑們吃早餐，沒想到1000個名額也是瞬間被秒殺。