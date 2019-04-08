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2架F-35A美隱形戰機抵南韓　北韓狂罵：和逆賊朴槿惠有何不同？

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▲▼南韓F-35A匿蹤戰機。（圖／南韓防衛事業廳）

▲ 南韓F-35A隱形戰機。（圖／南韓防衛事業廳）

國際中心／綜合報導

南韓2018年年底接收6架美製F-35A「閃電II」隱形戰機，其中2架於3月29日率先飛抵忠清北道的清州空軍基地。南韓正式成為全球第8個擁有隱形戰機的國家，空軍戰力大幅提升，卻也讓北韓備感威脅。北韓宣傳媒體7日刊文稱其為「無法容忍的背叛及狂妄之舉」，更質疑文在寅政府，「和前朝有什麼不同？」

以南韓人民為主要宣傳對象的北韓官媒《我們民族之間》7日以〈引進尖端戰爭裝備的陰謀究竟想展現什麼〉為題寫道，「這是挑起朝鮮半島軍事緊張的敵對行為，公然挑戰了全民族的心願及我們邁向和平的努力。」

文中指出，首爾當局此一行為與兩韓過去簽訂的宣言及《軍事協議書》背道而馳，實行逆賊朴槿惠掌權時期決定投入的戰爭裝備更是難以容忍的背叛行為，「不但沒有撤除薩德等戰爭裝備，反而還引進隱形戰機。我們不得不問，南韓現任政府當局者先發制人的行為與挑起民族對立的朴槿惠政權有什麼不一樣？」最後則警告，南韓應深思熟慮，「南朝鮮當局自外部引進戰爭裝備的遊戲可能帶來不好的後果。」

另一方面，根據《韓聯社》報導，南韓防衛事業促進委員會2014年3月24日召開會議，決定投入7.4兆韓元（約新台幣1995億元）採購40架F-35A。日前抵韓的2架戰機預計4至5月間正式上線服役；今年5月起，幾乎每月都會有2架飛抵南韓，2019年年內預計將有逾10架正式服役。軍方人士則透露，政府採購的40架會在2021年全數交付完成。

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關鍵字：F-35A,閃電II,隱形戰機,日韓要聞,國際軍武

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