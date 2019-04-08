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陳星上大陸「陳藝國文」分享4次　官方「零容忍」關停整改！

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▲▼「林奕含逝世2年」陳星爆改名赴陸教書！網友怒了　學校緊急回應。（合成圖／翻攝自臉書、微博）

▲陳星曾因林奕含事件被檢方調查，但後來以證據不足處分不起訴。（合成圖／翻攝自臉書、微博）

記者蔡紹堅／福州報導

福建省福州「一飛教育培訓學校」5日被爆出聘請台灣補教名師陳星（陳國星）擔任教師，引起眾多家長反彈，當地官方也迅速介入調查。經過數日調查，福州教育局證實，陳星去年確實曾受邀赴陸交流，並以「陳藝國文」的名稱在線上教育平台分享4次，目前「陳藝國文」已經關停，培訓學校也被要求深入整改。

陳星改名赴陸教學的消息傳出後，福州市教育局便成立了調查小組，於8日公布調查結果。福州市教育局指出，一飛教育培訓學校2018年3月3日曾邀請一批台灣教師過來交流，其中就包含陳星，當時他與其他教師一起分享教學經驗，並在同月13日開通了線上教育平台，以「陳藝國文」的名稱在3月至5月間分享了4次，每次約為一小時，因平台是開放的，所以有一些熱心國學的家長參與了課程。

福州市教育局表示，經過約談管理團隊及調閱相關紀錄，排除陳星與一飛教育培訓學校有合作關係、聘任關係、資金往來，也排除陳星有以線上、線下方式為學生上課、授課的情況，並要求培訓學校在4月7日晚間8點關停「陳藝國文」線上平台。

福州市教育局強調，已責成一飛教育培訓學校深入整改，及時提交整改報告，並將依法依規做出相應處理，「同時，將認真聽取網友意見呼聲，舉一反三，全面深入查找外聘師資、外請報告上的薄弱環節，嚴格審批、規範程序，繼續對師風師德建設問題採取零容忍態度，以風清氣政的教育秩序服務於民。」

▼福州市教育局公布調查結果。

▲陳星上大陸「陳藝國文」分享4次　官方「零容忍」關停整改！。（圖／翻攝福州市教育局）

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關鍵字：陳星,林奕含,陳國星,陳藝,陳藝國文,房思琪

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